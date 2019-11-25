Стабилизация экономики в стране, рост цены на нефть, относительно устойчивый курс валют, значительный отложенный спрос, государственные меры поддержки привели к восстановлению авторынка и созданию позитивного настроя в авторитейле.

Дилерская сеть в нашей стране продолжает сокращаться, количество дилерских центров по-прежнему является избыточным. Показанные темпы роста российского авторынка являются недостаточными для многих дилеров, у которых за время кризиса накопилась избыточная долговая нагрузка.

В существующих условиях продолжится тенденция ухода с рынка игроков, которые не смогут обслуживать свои возросшие кредитные портфели. Процесс консолидации рынка не остановится и крупные сильные холдинги будут поглощать и заменять неэффективные компании.

По состоянию на октябрь 2019 года на территории РФ насчитывается более 3,3 тысячи дилерских центров всех официально представленных на рынке автопроизводителей. Под этой цифрой мы подразумеваем не столько действующие автосалоны, сколько количество имеющихся дилерских соглашений по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество дилерских контрактов сократилось на 104. Как видим, вследствие спада российского авторынка возобновилось сокращение дилерских сетей. Отметим, что российский авторитейл сегодня находится на самом низком уровне за последние 8 лет.

Исследовав рынок легковых автомобилей и его дилерские сети, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», представляют вам очередной выпуск маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», посвященный автомобильному ритейлу в нашей стране. Традиционно этот отчет состоит из нескольких основных разделов. Так, в первом из них содержится общая информация по рынку легковых автомобилей в России, а именно: марочная и региональная структура, динамика продаж, ценовая сегментация, выручка от продаж по брендам. Также в качестве отдельной страницы представлен импорт легковых автомобилей в РФ.

Второй раздел маркетингового отчета посвящен непосредственно дилерским сетям. При этом особое внимание уделяется динамике их развития, эффективности автосалонов и географии. Здесь же мы рассматриваем итоги работы и тенденции развития российских дилерских холдингов. А более подробно ознакомиться с их характеристикой и основными показателями деятельности вам поможет третий раздел, где представлены 50 крупнейших игроков российского авторитейла по объему выручки в 2019 году. В четвертом разделе подробно изложены характеристики марок, имеющих собственную дилерскую сеть в России. Также тут приводится информация по динамике продаж автомобилей и количеству дилеров по каждому бренду.

Маркетинговый отчет «Дилерские сети автопроизводителей в РФ» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, ГТКРФ, отдельных СМИ, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, которая содержится в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы, а каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.