Renault сменит главу российского офиса

Генеральным директором Renault Россия с 1 ноября 2019 года назначен Ян Птачек. На эту посту он сменит Андрея Панкова, который покидает компанию по причинам личного характера. Напомним, Андрей Панков стал генеральным директором Renault Россия в январе 2015 года.

Как сообщает пресс-служба французской марки, в своей деятельности Ян Птачек будет находиться в подчинении у старшего вице-президента, операционного директора региона Евразия Groupe Renault Николя Мора.

Ян Птачек получил высшее инженерное образование в Пражском техническом университете, а также дополнительное образование в сфере бизнеса во Франции в Ecole des Mines и еще в двух парижских университетах. Более 20 лет он работает в Groupe Renault. На протяжении своей профессиональной карьеры он занимал высшие посты в продажах и маркетинге Группы в Чехии, Франции, Украине, России, Румынии, в том числе с 2008 по 2012 год Ян Птачек был директором по маркетингу Renault Россия. С 2016 года Ян Птачек работает на АВТОВАЗе в должности исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа с 1 октября 2019 года занял Оливье Морне. Он является выпускником Международной бизнес-школы ESSEC. С 1996 года г-н Морне работал в PSA Peugeot Сitroen, в разные периоды отвечая за продажи и маркетинг, а также за качество и удовлетворенность клиентов. В периметр его ответственности входили структуры PSA Peugeot Citroen во Франции, Словении, Польше, Австрии, Нидерландах, Италии. С 2016 года Оливье Морне работал в должности главного исполнительного директора Автомобильной компании Changan PSA (совместное предприятие в Китае).