На АВТОВАЗе произошли кадровые перестановки

Так, Эдуард Вайно (на фото ниже), работавший вице-президентом по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ», с 1 ноября покидает эту должность и сконцентрируется на стратегических аспектах развития компании в совете директоров.

Кроме этого, президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис подписал распоряжения о назначении двух вице-президентов. Стив Маттин, прежде работавший в компании директором по дизайну, будет назначен на вновь созданную позицию вице-президента АВТОВАЗа по дизайну. А директор по GR Сергей Громак переведен на должность вице-президента компании по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами.