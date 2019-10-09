На АВТОВАЗе произошли кадровые перестановки

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На АВТОВАЗе произошли кадровые перестановки

31 октября АВТОВАЗ объявил о новых назначениях в системе топ-менеджмента, сообщает пресс-служба компании.

Так, Эдуард Вайно (на фото ниже), работавший вице-президентом по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ», с 1 ноября покидает эту должность и сконцентрируется на стратегических аспектах развития компании в совете директоров.

Эдуард Вайно

Кроме этого, президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис подписал распоряжения о назначении двух вице-президентов. Стив Маттин, прежде работавший в компании директором по дизайну, будет назначен на вновь созданную позицию вице-президента АВТОВАЗа по дизайну. А директор по GR Сергей Громак переведен на должность вице-президента компании по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз кадровые назначения кадровые перестановки

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