Компания Chery объявила о кадровых перестановках в российском офисе

В структуре руководства АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» произошли кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба компании, Геннадий Павлов перешел с позиции директора на должность заместителя председателя совета директоров АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС».

Напомним, что г-н Павлов был директором компании с момента её создания в 2005 году. Теперь же его приоритетными задачами в новой должности будет работа над стратегически важными проектами, направленными на развитие бизнеса марки Chery в России.

В свою очередь директором АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» назначен Владимир Шмаков. Он Шмаков имеет высшее экономическое образование и ученую степень кандидата экономических наук. В автомобильном бизнесе г-н Шмаков работает уже более 20 лет, а с 1999 года он входил в состав высшего руководства ряда официальных дилеров таких марок, как Citroen, Chery, DaimlerChrysler, Honda, Volkswagen и ЗАЗ. В АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков работает с февраля 2012 года, и до нового назначения занимал должность финансового директора.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2019 год российские дилеры Chery реализовали 3199 автомобилей, что на 4% ниже результата годичной давности.

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