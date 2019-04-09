Глава Nissan уйдет в отставку в связи с финансовыми махинациями

Председатель совета директоров Nissan Хирото Саикава уйдет в отставку после внутреннего расследования, показавшего, что топ-менеджер злоупотреблял занимаемым положением и назначал себе завышенные выплаты.

Как пишет портал Autonews.ru, руководство японского автопроизводителя попросило Саикаву сложить полномочия. Вместо Саикавы, который покинет свой пост 16 сентября, позицию временного главы правления займет нынешний управляющий директор Ясухиро Ямаучи.

В ходе внутреннего разбирательства выяснилось, что Саикава и ряд других высокопоставленных служащих воспользовались так называемым правом «переоценки акций», получив в качестве вознаграждения дополнительные средства от завышенной рыночной стоимости ценных бумаг. Один только Саикава заработал на махинациях более 90 млн иен (830 тыс. долларов).

Расследование были инициировано, когда экс-участник совета директоров Грег Келли рассказал в интервью японскому журналу Bungei Shunju, что в 2013 году Саикава получил незаконным путем прибавку в 47 млн иен (446 тыс. долларов).

Это уже не первый скандал, связанный с руководством Nissan. Напомним, в ноябре 2018 года был арестован глава альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон, которого подозревали в уклонении от уплаты налогов. В начале 2019 года Гон заявил, что связывает свой арест японскими властями по обвинению в неуплате налогов с «заговором и предательством» топ-менеджеров «Ниссана».

По словам Гона, высшее руководство Nissan выступало против его инициативы дальнейшего более глубокого слияния трех компаний-партнеров. Вопрос по объединению автопроизводителей в одну холдинговую компанию обсуждался с президентом «Ниссана» Хирото Саикавой, который, в свою очередь, отказался подключить к дискуссии руководителя Mitsubishi Motors Осаму Масуко.