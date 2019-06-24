В российском офисе Jaguar Land Rover назначен новый директор по продажам

Директором по продажам Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан с 1 июля 2019 года назначен Сергей Королев. В новой должности он возглавит направления розничных и корпоративных продаж, планирования и логистики, а также сертифицированных автомобилей с пробегом. В настоящее время Сергей Королев является руководителем направления развития бизнеса региона Overseas Jaguar Land Rover в британской штаб-квартире компании.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, Сергей Королев работает в автомобильной индустрии 15 лет, последние 10 из которых – в Jaguar Land Rover. Его карьера в компании началась с должности регионального менеджера по продажам в России, после чего он прошел путь до руководителя подразделения розничных продаж, а затем продолжил работу в штаб-квартире Jaguar Land Rover в Великобритании. В данной роли Сергей Королев принимал активное участие в открытии подразделений компании в Мексике и на Тайване, а также занимался разработкой и внедрением на практике стратегии диджитализации продаж на зарубежных рынках. Под его руководством в 18 странах региона Overseas были успешно запущены интерактивные онлайн-платформы, которые во многом упростили процесс общения клиентов с дилерскими предприятиями Jaguar Land Rover.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года в России было реализовано 3938 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 13% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке было продано 3213 внедорожников Land Rover (-11%), в то время как реализация Jaguar составила 725 автомобилей (-22%).