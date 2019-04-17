Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Инфографика

60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты
  • 08.04.19

    60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты
Все публикации

Видео

Автомобили с пробегом. Продажи, рынок, инструменты.
  • 16.09.16

    Автомобили с пробегом. Продажи, рынок, инструменты.
Все видео

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 1,8%

    Продажи легковых автомобилей и LCV составили 160180 единиц.

Вся аналитика

Горячая новость

В марте рынок новых LCV в России сократился на 8%
  • 9.04.19 - 14:49

    В марте рынок новых LCV в России сократился на 8%
Все новости

Свежая статья

Автопродажи исчерпали ресурс господдержки («Коммерсант»)
  • 10 апреля

    Автопродажи исчерпали ресурс господдержки («Коммерсант»)
Все статьи

10.04.19 Прочитали 87 раз

Кадровые изменения на автомобильном рынке за последние полгода

Кадровые перестановки в компаниях

Кадровые перестановки в компаниях – процесс непрерывный, и за последние 6 месяцев, с октября 2018-го по март 2019 года, в топ-менеджменте целого ряда российских и международных компаний мы насчитали более 40 таких кадровых обновлений. Наиболее важные из них собраны в этом материале.

Октябрь 2018

Филипп-Тьер-Renault.pngКоммерческим директором Renault Россия с 1 октября 2018 года назначен Филипп Тьер. На этой позиции он сменил Жерома Панно, а его основными задачами стали обеспечение эффективных продаж продуктов и услуг Renault в России, а также рост показателей выручки.

 

Ксавье-Эжер-АВТОВАЗ.pngВице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО «АВТОВАЗ» с 13 октября стал Ксавье Эжер. Дмитрий Михайлов, ранее занимавший эту позицию, вернулся в Nissan.

 

Анастасия-Вишнякова-GM.pngС 15 октября директором по продажам GM-АВТОВАЗ назначена Анастасия Вишнякова. До недавнего времени она занимала пост главы группы компаний «Альянс», где вместо нее исполняющим обязанности генерального директора стал Олег Дынников.

 

Кевин-Райс-Chery.pngВсемирно известный автомобильный дизайнер Кевин Райс получил пост шеф-дизайнера концерна Chery. 


Ноябрь 2018

Михаил-Рябов-(АВТОВАЗ).pngС 1 ноября 2018 года Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод», назначен на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей.

 

Николай-Строков-(АВТОВАЗ).pngВ свою очередь, Николай Строков, вице-президент по производству автомобилей ПАО «АВТОВАЗ», занял пост вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автокомпонентов.

 

Денис-Носов-(LADA-Ижевский-завод).pngДенис Носов, директор Производства пластмассовых изделий (ППИ) ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, стал генеральным директором «LADA Ижевский автомобильный завод».

 

Сергей-Урюпин.pngСергей Урюпин, вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по производству автокомпонентов, покинул компанию и продолжил работу на одном из предприятий российской автомобильной промышленности на руководящей должности. 

 

Кристиан-Шлие-Bentley.pngВ этот же день новым главой Bentley в России и Восточном регионе Европы стал Кристиан Шлик (Christian Schlick).

 

Марко-ван-Аалтен-Bentley.pngПрежний руководитель Марко ван Аалтен (Marco van Aalten) перешел на должность директора по продажам Bentley Europe.

 

Жером-Сего-Haval.pngИсполнительным директором компании «Хавейл Мотор Рус», официального дистрибьютора автомобилей Haval в России, назначен Жером Сего. С 6 ноября 2018 года новый директор приступил к своим обязанностям.  

 

Робин-Денхолм-(Tesla).pngРобин Денхолм получила должность председателя совета директоров компании Tesla и сменила на этом посту основателя компании Илона Маска. Отмечается, что 55-летняя Денхолм, которая с 2014 года являлась независимым директором в совете директоров Tesla, вступила в должность незамедлительно.

 

Ларс-Химмер-VW.pngУправляющим директором Volkswagen Group Rus, ответственным за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание Группы, назначен Ларс Химмер. Назначение вступило в силу с 15 декабря 2018 года. 

 

Тьерри-Боллоре-Renault.pngВ конце ноября Тьерри Боллоре был назначен временным президентом – генеральным директором концерна Renault.

 

Филипп-Лафает-(Renault).pngНа пост председателя совета директоров Renault избран Филипп Лафайет.

 

Карлос-Гон-Renault.pngСоответствующие решения были приняты на срочном заседании совета директоров Renault в связи с помещением под стражу в Японии главы компании Карлоса Гона и выдвигаемых в отношении него обвинений.


Декабрь 2018

Олег-Мастрюков-КорсГрупп.pngГенеральным директором автохолдинга «КорсГрупп» (ранее ГК «Автошина») стал Олег Мастрюков. Ранее компанию возглавлял Игорь Спектор, который трагически погиб в конце ноября.  

 

Чжин-Ха-Ким-KIA.pngПрезидентом KIA Motors Rus & CIS назначен господин Чжин-Ха Ким, который сменил на посту г-на Чжон Вон Чжона, который возглавлял KIA Motors Rus с ноября 2017 года.

 

Чжон-Вон-Чжон-(KIA).pngГ-н Чжон Вон Чжон получил новую руководящую должность в штаб-квартире KIA Motors Corporation, где будет контролировать продажи на всех европейских рынках, включая Россию и семь стран СНГ.

 

Дмитрий-Панасов-Infiniti.pngПост управляющего директора Infiniti по России, Казахстану и Украине с 3 декабря 2018 года занял Дмитрий Панасов

 

Ольга-Филиппова-(Infiniti).pngНа новом посту Дмитрий Панасов сменил Ольгу Филиппову, которая c 13 декабря назначена на должность глобального директора по развитию сети Infiniti по всему миру.

 

Эдуард-Маркман-Петровский-автоцентр.pngВ середине декабря совладелец и исполнительный директор одного из крупнейших российских дилеров Renault – «Петровского автоцентра» – Эдуард Маркман покинул компанию. После 23 лет работы в компании бизнесмен решил заняться другими проектами, но какими именно, не уточнил.

 

Брэм-Шот-Audi.pngНовым руководителем Audi стал Брэм Шот, до этого временно исполнявший обязанности главы концерна. До Audi г-н Шот занимал пост руководителя отдела маркетинга и продаж подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Group.

 

Ли-Ёнтэк-(Hyundai).png25 декабря главой региональной штаб-квартиры (Hyundai Motor Russia&CIS Headquarters) стал Ли Ёнтэк, также занимающий позицию генерального директора «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Напомним, что в рамках глобальной реорганизации международной структуры Hyundai объявила о создании региональной штаб-квартиры в России, в зону ответственности которой вошли планирование и операционное управление производством в России, а также дистрибуция продукции в России и странах СНГ.


Январь 2019

Сирилл-Дрюан-Шарно-АВТОВАЗ.pngС 1 января должность вице-президента по закупкам АВТОВАЗа занял Сирилл Дрюан-Шарно, информация об этом появилась еще в декабре. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжил свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

 

Венкатрам-Мамиллапалле.pngВенкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжил свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

 

Сергей-Михайлов-Volvo.pngТакже с начала года директором по маркетингу Volvo Car Russia назначен Сергей Михайлов. В новой должности он отвечает за стратегическое развитие маркетинга, разработку и внедрение коммуникационной стратегии бренда и продвижение продуктов и сервисов Volvo в России.

 

Карлос-Гон-Renault.png23 января Карлос Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA.

 

Жан-Доминик-Сенар.pngВ связи с этим совет директоров Renault принял решение  назначить на пост президента корпорации Жан-Доминика Сенара, возглавлявшего до этого компанию по производству шин Michelin.

 

Тьерри-Боллоре-Renault.pngГенеральным директором французского автоконцерна стал Тьерри Боллоре, находившийся до этого на посту заместителя президента - генерального директора Renault. 

 

Сон-Кенгсу-Hyundai.pngНовым президентом региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS, отвечающей за Россию и ряд стран СНГ, а также генеральным директором завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге с января 2019 года назначен г-н Сон Кёнгсу. Напомним, что ранее, в декабре 2018 года, главой региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS стал Ли Ёнтэк. О причинах смены руководителя Hyundai Motor Russia & CIS не сообщается.


Февраль 2019

Штефан-Депка-VW.pngС 1 февраля техническим директором Volkswagen Group Rus назначен Штефан Депка, который сменил на этом посту д-ра Оливера Грюнберга. 

 

Оливер-Грюнберг-(VW).pngОливер Грюнберг с 1 января 2019 года занял пост председателя совета директоров и технического директора Volkswagen Slovakia.

 

Николя-Деруссо-банк-ПСА.pngПредседателем правления «Банк ПСА Финанс Рус» с 4 февраля назначен Николя Деруссо, который ранее занимал пост финансового директора «Пежо Ситроен Рус» в России.

 

Вилсор-Халиуллин-ДААЗ.pngНа должность генерального директора ООО «ДААЗ» и АО «ДААЗ», входящих в Группу «Объединенные автомобильные технологии», назначен Вилсор Халиуллин. Алексей Каменцев, ранее возглавлявший Димитровградский автоагрегатный завод, покинул холдинг по собственному желанию.

 

Денис-Петрунин-АвтоСпецЦентр.pngГенеральным директором ГК «АвтоСпецЦентр» единогласным решением акционеров назначен Денис Петрунин. Напомним, ранее эту должность занимал Виталий Павловский, который покинул компанию в апреле 2018 года, и с тех пор она временно пустовала.


Март 2019

Вадим-Швецов-(Соллерс).pngВ совете директоров автомобильной компании «Соллерс» может смениться шесть из девяти участников. В список кандидатов, который был утвержден 5 марта, не вошли четверо иностранцев – Франц Хильгерт, Райнер Тиль, Лука Маработтини и Ричард Уил Дерек, заседающие в совете «Соллерса» с 2016 – 2017 годы, а также бывший замминистра промышленности и торговли Андрей Дементьев и Рубен Варданян, который возглавлял совет директоров «Соллерс» с 2016 года. Место в совете директоров «Соллерса» сохранит Вадим Швецов, возглавляющий компанию, его заместители Николай Соболев и Зоя Каика.

 

Амори-Ла-Фонта-Maserati.pngГенеральным директором новосозданного центральноевропейского регионального филиала Maserati Central Europe, в состав которого входят Германия, Швейцария, Австрия, Восточная Европа (включая Россию) и Скандинавия, назначен Амори Ла Фонта


Апрель 2019

Фрэнк-Торрес-Nissan.pngС 1 апреля вице-президентом подразделения Nissan Россия стал Фрэнк Торрес. На этом посту он сменил Джима Райта, который после 25 лет работы в компании ушел на заслуженный отдых.

 

Томас-Мильц-VW.pngРуководителем марки Volkswagen в России со 2 апреля 2019 года назначен Томас Мильц. На этом посту он сменил Ларса Химмера, который занимал должность управляющего директора Volkswagen Group Rus.

 

Йозеф-Кабан-Rolls-Royce.pngВ этот же день пост шеф-дизайнера Rolls-Royce Motor Cars занял Йозеф Кабан. На новую позицию он перешел с поста руководителя дизайн-студии BMW, которую возглавлял с 2017 года.

, источник: autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи дилеры производство кадровые назначения премиум-марки кадровые перестановки

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

В России падают продажи иномарок

сегодня, 10:19

Все новости

Статьи на тему

Автопродажи исчерпали ресурс господдержки («Коммерсант»)

сегодня, 09:23

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в марте 2019 года

5 апреля 2019

Вся инфографика
 