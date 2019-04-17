Кадровые изменения на автомобильном рынке за последние полгода

Кадровые перестановки в компаниях – процесс непрерывный, и за последние 6 месяцев, с октября 2018-го по март 2019 года, в топ-менеджменте целого ряда российских и международных компаний мы насчитали более 40 таких кадровых обновлений. Наиболее важные из них собраны в этом материале.

Октябрь 2018

Коммерческим директором Renault Россия с 1 октября 2018 года назначен Коммерческим директором Renault Россия с 1 октября 2018 года назначен Филипп Тьер . На этой позиции он сменил Жерома Панно, а его основными задачами стали обеспечение эффективных продаж продуктов и услуг Renault в России, а также рост показателей выручки.

Вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО «АВТОВАЗ» с 13 октября стал Вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО «АВТОВАЗ» с 13 октября стал Ксавье Эжер . Дмитрий Михайлов, ранее занимавший эту позицию, вернулся в Nissan.

С 15 октября директором по продажам GM-АВТОВАЗ назначена С 15 октября директором по продажам GM-АВТОВАЗ назначена Анастасия Вишнякова . До недавнего времени она занимала пост главы группы компаний «Альянс», где вместо нее исполняющим обязанности генерального директора стал Олег Дынников.

Всемирно известный автомобильный дизайнер Всемирно известный автомобильный дизайнер Кевин Райс получил пост шеф-дизайнера концерна Chery.



Ноябрь 2018

С 1 ноября 2018 года С 1 ноября 2018 года Михаил Рябов , генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод», назначен на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей.

В свою очередь, В свою очередь, Николай Строков , вице-президент по производству автомобилей ПАО «АВТОВАЗ», занял пост вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автокомпонентов.

, директор Производства пластмассовых изделий (ППИ) ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, стал генеральным директором «LADA Ижевский автомобильный завод». Денис Носов , директор Производства пластмассовых изделий (ППИ) ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, стал генеральным директором «LADA Ижевский автомобильный завод».

, вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по производству автокомпонентов, покинул компанию и продолжил работу на одном из предприятий российской автомобильной промышленности на руководящей должности. Сергей Урюпин , вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по производству автокомпонентов, покинул компанию и продолжил работу на одном из предприятий российской автомобильной промышленности на руководящей должности.

В этот же день новым главой Bentley в России и Восточном регионе Европы стал В этот же день новым главой Bentley в России и Восточном регионе Европы стал Кристиан Шлик (Christian Schlick).

Прежний руководитель Прежний руководитель Марко ван Аалтен (Marco van Aalten) перешел на должность директора по продажам Bentley Europe.

Исполнительным директором компании «Хавейл Мотор Рус», официального дистрибьютора автомобилей Haval в России, назначен Исполнительным директором компании «Хавейл Мотор Рус», официального дистрибьютора автомобилей Haval в России, назначен Жером Сего . С 6 ноября 2018 года новый директор приступил к своим обязанностям.

получила должность председателя совета директоров компании Tesla и сменила на этом посту основателя компании Илона Маска. Отмечается, что 55-летняя Денхолм, которая с 2014 года являлась независимым директором в совете директоров Tesla, вступила в должность незамедлительно. Робин Денхолм получила должность председателя совета директоров компании Tesla и сменила на этом посту основателя компании Илона Маска. Отмечается, что 55-летняя Денхолм, которая с 2014 года являлась независимым директором в совете директоров Tesla, вступила в должность незамедлительно.

Управляющим директором Volkswagen Group Rus, ответственным за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание Группы, назначен Управляющим директором Volkswagen Group Rus, ответственным за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание Группы, назначен Ларс Химмер . Назначение вступило в силу с 15 декабря 2018 года.

В конце ноября В конце ноября Тьерри Боллоре был назначен временным президентом – генеральным директором концерна Renault.

На пост председателя совета директоров Renault избран На пост председателя совета директоров Renault избран Филипп Лафайет

Соответствующие решения были приняты на срочном заседании совета директоров Renault в связи с помещением под стражу в Японии главы компании Соответствующие решения были приняты на срочном заседании совета директоров Renault в связи с помещением под стражу в Японии главы компании Карлоса Гона и выдвигаемых в отношении него обвинений.



Декабрь 2018

Генеральным директором автохолдинга «КорсГрупп» (ранее ГК «Автошина») стал Генеральным директором автохолдинга «КорсГрупп» (ранее ГК «Автошина») стал Олег Мастрюков . Ранее компанию возглавлял Игорь Спектор, который трагически погиб в конце ноября.

Президентом KIA Motors Rus & CIS назначен господин Президентом KIA Motors Rus & CIS назначен господин Чжин-Ха Ким , который сменил на посту г-на Чжон Вон Чжона, который возглавлял KIA Motors Rus с ноября 2017 года.

Г-н Г-н Чжон Вон Чжон получил новую руководящую должность в штаб-квартире KIA Motors Corporation, где будет контролировать продажи на всех европейских рынках, включая Россию и семь стран СНГ.

Пост управляющего директора Infiniti по России, Казахстану и Украине с 3 декабря 2018 года занял Пост управляющего директора Infiniti по России, Казахстану и Украине с 3 декабря 2018 года занял Дмитрий Панасов

На новом посту Дмитрий Панасов сменил На новом посту Дмитрий Панасов сменил Ольгу Филиппову , которая c 13 декабря назначена на должность глобального директора по развитию сети Infiniti по всему миру.

В середине декабря совладелец и исполнительный директор одного из крупнейших российских дилеров Renault – «Петровского автоцентра» – В середине декабря совладелец и исполнительный директор одного из крупнейших российских дилеров Renault – «Петровского автоцентра» – Эдуард Маркман покинул компанию. После 23 лет работы в компании бизнесмен решил заняться другими проектами, но какими именно, не уточнил.

Новым руководителем Audi стал Новым руководителем Audi стал Брэм Шот , до этого временно исполнявший обязанности главы концерна. До Audi г-н Шот занимал пост руководителя отдела маркетинга и продаж подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Group.

25 декабря главой региональной штаб-квартиры (Hyundai Motor Russia&CIS Headquarters) стал 25 декабря главой региональной штаб-квартиры (Hyundai Motor Russia&CIS Headquarters) стал Ли Ёнтэк , также занимающий позицию генерального директора «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Напомним, что в рамках глобальной реорганизации международной структуры Hyundai объявила о создании региональной штаб-квартиры в России, в зону ответственности которой вошли планирование и операционное управление производством в России, а также дистрибуция продукции в России и странах СНГ.



Январь 2019

С 1 января должность вице-президента по закупкам АВТОВАЗа занял С 1 января должность вице-президента по закупкам АВТОВАЗа занял Сирилл Дрюан-Шарно , информация об этом появилась еще в декабре. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжил свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжил свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi. Венкатрам Мамиллапалле , занимавший эту позицию с 2014 года, продолжил свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

Также с начала года директором по маркетингу Volvo Car Russia назначен Также с начала года директором по маркетингу Volvo Car Russia назначен Сергей Михайлов . В новой должности он отвечает за стратегическое развитие маркетинга, разработку и внедрение коммуникационной стратегии бренда и продвижение продуктов и сервисов Volvo в России.

23 января 23 января Карлос Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA.

В связи с этим совет директоров Renault принял решение назначить на пост президента корпорации В связи с этим совет директоров Renault принял решение назначить на пост президента корпорации Жан-Доминика Сенара , возглавлявшего до этого компанию по производству шин Michelin.

Генеральным директором французского автоконцерна стал Генеральным директором французского автоконцерна стал Тьерри Боллоре , находившийся до этого на посту заместителя президента - генерального директора Renault.

Новым президентом региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS, отвечающей за Россию и ряд стран СНГ, а также генеральным директором завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге с января 2019 года назначен г-н Новым президентом региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS, отвечающей за Россию и ряд стран СНГ, а также генеральным директором завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге с января 2019 года назначен г-н Сон Кёнгсу . Напомним, что ранее, в декабре 2018 года, главой региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS стал Ли Ёнтэк . О причинах смены руководителя Hyundai Motor Russia & CIS не сообщается.



Февраль 2019

С 1 февраля техническим директором Volkswagen Group Rus назначен С 1 февраля техническим директором Volkswagen Group Rus назначен Штефан Депка , который сменил на этом посту д-ра Оливера Грюнберга.

с 1 января 2019 года занял пост председателя совета директоров и технического директора Volkswagen Slovakia. Оливер Грюнберг с 1 января 2019 года занял пост председателя совета директоров и технического директора Volkswagen Slovakia.

Председателем правления «Банк ПСА Финанс Рус» с 4 февраля назначен Председателем правления «Банк ПСА Финанс Рус» с 4 февраля назначен Николя Деруссо , который ранее занимал пост финансового директора «Пежо Ситроен Рус» в России.

На должность генерального директора ООО «ДААЗ» и АО «ДААЗ», входящих в Группу «Объединенные автомобильные технологии», назначен На должность генерального директора ООО «ДААЗ» и АО «ДААЗ», входящих в Группу «Объединенные автомобильные технологии», назначен Вилсор Халиуллин . Алексей Каменцев, ранее возглавлявший Димитровградский автоагрегатный завод, покинул холдинг по собственному желанию.

Генеральным директором ГК «АвтоСпецЦентр» единогласным решением акционеров назначен Генеральным директором ГК «АвтоСпецЦентр» единогласным решением акционеров назначен Денис Петрунин . Напомним, ранее эту должность занимал Виталий Павловский, который покинул компанию в апреле 2018 года, и с тех пор она временно пустовала.



Март 2019

В совете директоров автомобильной компании «Соллерс» может смениться шесть из девяти участников. В список кандидатов, который был утвержден 5 марта, не вошли четверо иностранцев – Франц Хильгерт, Райнер Тиль, Лука Маработтини и Ричард Уил Дерек, заседающие в совете «Соллерса» с 2016 – 2017 годы, а также бывший замминистра промышленности и торговли Андрей Дементьев и Рубен Варданян, который возглавлял совет директоров «Соллерс» с 2016 года. Место в совете директоров «Соллерса» сохранит В совете директоров автомобильной компании «Соллерс» может смениться шесть из девяти участников. В список кандидатов, который был утвержден 5 марта, не вошли четверо иностранцев – Франц Хильгерт, Райнер Тиль, Лука Маработтини и Ричард Уил Дерек, заседающие в совете «Соллерса» с 2016 – 2017 годы, а также бывший замминистра промышленности и торговли Андрей Дементьев и Рубен Варданян, который возглавлял совет директоров «Соллерс» с 2016 года. Место в совете директоров «Соллерса» сохранит Вадим Швецов , возглавляющий компанию, его заместители Николай Соболев и Зоя Каика.

Генеральным директором новосозданного центральноевропейского регионального филиала Maserati Central Europe, в состав которого входят Германия, Швейцария, Австрия, Восточная Европа (включая Россию) и Скандинавия, назначен Генеральным директором новосозданного центральноевропейского регионального филиала Maserati Central Europe, в состав которого входят Германия, Швейцария, Австрия, Восточная Европа (включая Россию) и Скандинавия, назначен Амори Ла Фонта



Апрель 2019

С 1 апреля вице-президентом подразделения Nissan Россия стал С 1 апреля вице-президентом подразделения Nissan Россия стал Фрэнк Торрес . На этом посту он сменил Джима Райта, который после 25 лет работы в компании ушел на заслуженный отдых.

Руководителем марки Volkswagen в России со 2 апреля 2019 года назначен Руководителем марки Volkswagen в России со 2 апреля 2019 года назначен Томас Мильц . На этом посту он сменил Ларса Химмера, который занимал должность управляющего директора Volkswagen Group Rus.