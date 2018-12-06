Infiniti назначила нового управляющего директора на российском рынке

Управляющим директором Infiniti по России, Казахстану и Украине с 3 декабря 2018 года назначен Дмитрий Панасов. Он будет подчиняться Стиву Макленнану, недавно занявшему позицию генерального менеджера подразделения Infiniti Европа, и будет находиться в Москве.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, на новом посту Дмитрий Панасов сменит Ольгу Филиппову, которая c 13 декабря назначена на должность глобального директора по развитию сети Infiniti по всему миру. Она будет подчиняться Кристиану Мюнье, старшему вице-президенту по продажам и маркетингу бренда Infiniti, и будет базироваться в Гонконге.

Дмитрий Панасов окончил Школу Экономики в Лионе, где получил степень MBA в области управления международным бизнесом (MBA Management and International Commerce). В Infiniti он перешел с должности директора по маркетингу и планированию Cadillac в России. Карьеру в General Motors Дмитрий начал в 2006 году в отделе мотоспорта европейской штаб-квартиры в Цюрихе. Уже на следующий год он перешел в представительство GM в России. Дмитрий Панасов обладает большим опытом работы на руководящих позициях в области продаж и маркетинга в автомобильной промышленности.