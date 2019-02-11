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Гендиректором ГК «АвтоСпецЦентр» назначен Денис Петрунин

Гендиректором ГК «АвтоСпецЦентр» назначен Денис Петрунин

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.17

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Генеральным директором ГК «АвтоСпецЦентр» единогласным решением акционеров назначен Денис Петрунин. Напомним, ранее эту должность занимал Виталий Павловский, который покинул компанию в апреле 2018 года, и с тех пор она временно пустовала.

Как сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр», Денис Петрунин родился в Москве в 1967 году. Окончил Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики по специальности «инженер СВЧ». Г-н Петрунин более 20 лет работает в автомобильной отрасли. С 1995 года работал уполномоченным по организации сбыта автомобилей в представительстве BMW в России. В 2006 году возглавил отдел сбыта импортных автомобилей «Северсталь-Авто» (ныне «Соллерс»). В 2007 занял позицию руководитель бренда Volkswagen в России в «Фольксваген Груп Рус». С 2008 по 2014 годы работал управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ». Затем перешел на должность вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа. В декабре 2015 года он уволился с предприятия. До присоединения к «АвтоСпецЦентр» работал управляющим директором в ГК «Автоимпорт».

Как заявил Денис Петрунин после вступления в должность гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр», первоочередной задачей станет укрепление положения группы на рынке, а также привнесение в бизнес лучших практик.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения дилеры

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