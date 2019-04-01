Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce

Шеф-дизайнером Rolls-Royce Motor Cars назначен Йозеф Кабан. На новую позицию он перешел с поста руководителя дизайн-студии BMW, которую возглавлял с 2017 года, сообщает пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars. Йозеф Кабан будет работать в дизайн-студии Rolls-Royce Motor Cars в Гудвуде, в Западном Суссексе и в Мюнхене.

Йозеф Кабан учился дизайну в Братиславе и в Лондоне, где получил магистерскую степень Королевского колледжа искусств в области автомобильного дизайна. В 20 лет он стал одним из самых молодых дизайнеров в команде Volkswagen Group. Спустя всего 5 лет, в 1998 году, Йозеф Кабан был назначен руководителем проекта Bugatti Veyron и занялся разработкой экстерьера суперкара. Впоследствии Йозеф Кабан возглавил направление дизайна экстерьера в Audi AG, а затем – в Skoda Auto. Кроме того, он занимался небольшими дизайн-проектами, в том числе для лимитированных и специальных версий и шоу-каров.