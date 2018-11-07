Назначен исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус»

Исполнительным директором компании «Хавейл Мотор Рус», официального дистрибьютора автомобилей Haval в России, назначен Жером Сего. С 6 ноября 2018 года новый директор приступил к своим обязанностям, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Как отмечается, эта должность исполнительного директора в «Хавейл Мотор Рус» введена впервые, что обусловлено переходом на новый этап развития компании. В начале 2019 года в Тульской области начнет работу собственный завод Haval полного цикла, и сегодня перед российским офисом стоит ряд важнейших задач в области маркетинга, продаж и развития дилерской сети. Операционное управление этими бизнес-процессами вошло в зону ответственности исполнительного директора.

Жером Сего имеет 25-летний опыт работы в автомобильной индустрии в разных странах. Из них 10 лет (c 2004-го до 2015 года) топ-менеджер провел в России на таких позициях, как директор по маркетингу Peugeot, директор по маркетингу Nissan и директор марки Datsun. Также за свою карьеру он занимал разные должности в концерне PSA во Франции и Renault Trucks во Франции и в Африке. Переходу в «Хавейл Мотор Рус» предшествовала должность управляющего директора Nissan и Datsun в Индии.

«На мой взгляд, у Haval достаточно большой потенциал в России. Собственная производственная площадка, специализация на быстро развивающемся сегменте SUV, использование передовых технологий и большое внимание к безопасности и качеству продукта – такой подход, безусловно, вызывает интерес. Наша задача – сформировать позитивное восприятие бренда у российских покупателей, завоевать их доверие», – заявил Жером Сего.

Напомним, в рамках Московского автосалона – 2018 состоялась премьера нового кроссовера Haval F7 и презентация концепт-кара HB-03. Российские цены и комплектации кроссовера Haval F7, который станет первой моделью марки российского производства, будут объявлены к началу продаж, т.е. весной 2019 года. А летом будущего года российским покупателям планируется представить серийную модель, созданную на основе концепта HB-03. В дальнейшем она пополнит линейку автомобилей, произведенных на российском заводе Haval в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Haval реализовали 1838 автомобилей, что на 39% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в отчетный период составили 1262 единицы (+24%), что составляет порядка 70% от общего объема. На российском рынке Haval H6 доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. На выбор предоставляется передний или полный привод, 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.