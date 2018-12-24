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Hyundai создает региональную штаб-квартиру в России

Hyundai создает региональную штаб-квартиру в России

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

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В рамках глобальной реорганизации международной структуры Hyundai объявила о создании региональной штаб-квартиры в России. В зону ответственности новой штаб-квартиры будут входить следующие направления: планирование и операционное управление производством в России; дистрибуция продукции в России и странах СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Армения, Туркменистан), сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Как отмечается, формирование нового подразделения призвано обеспечить более высокую степень интеграции в рынки региона, чтобы компания имела возможность активно реагировать на быстрое изменение и развитие рыночных трендов и потребностей клиентов.

Главой региональной штаб-квартиры (Hyundai Motor Russia&CIS Headquarters) стал Ли Ёнтэк, также занимающий позицию генерального директора «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Ли Ёнтэк хорошо знаком с особенностями работы автобизнеса на международном рынке. Его карьера в компании Hyundai Motor началась в 1984 году в Республике Корея. В 2010 – 2017 гг. он исполнял обязанности руководителя завода компании Hyundai Motor в Бразилии, где успешно запустил производство и наладил выпуск популярных моделей. В рамках своей работы в компании топ-менеджер занимал руководящие должности в департаментах качества и закупок автокомпонентов.

На позиции генерального директора российского завода компании Hyundai Motor Ли Ёнтэк координировал проекты, связанные с оптимизацией производственных процессов, что позволило увеличить объемы выпуска автомобилей, а также инициировал проекты в области аудита производственных процессов и использования современных технологий в промышленности. Кроме того, Ли Ёнтэк уделял особое внимание коммуникациям с сотрудниками завода и созданию безопасных условий труда.

Ранее, летом 2018 года, были учреждены региональные штаб-квартиры – представительства в Северной Америке (Hyundai Motor North America Headquarters), в Европе (Hyundai Motor Europe Headquarters) и Индии (Hyundai Motor India Headquarters).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года компания «Хендэ Мотор СНГ» планирует реализовать порядка 180 тыс. автомобилей, что на 13,3% больше по сравнению с прошлым годом. При этом продажи в сегменте SUV ожидаются на уровне 98052 автомобилей, что составит 55% в общем объеме реализации марки. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке составляет 10%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: hyundai

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