Volkswagen Group Rus назначила управляющего директора

Управляющим директором Volkswagen Group Rus, ответственным за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание Группы, назначен Ларс Химмер. Назначение вступает в силу с 15 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба компании. Ларс Химмер будет совмещать новую должность с позицией руководителя марки Volkswagen – легковые автомобили в России до нового назначения.

Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и Skoda на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen – легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini. На протяжении последних нескольких лет основной фокус деятельности компании был сосредоточен на российском рынке, однако с недавнего времени в зону ответственности Volkswagen Group Rus также входят задачи экспорта и сбыта на рынках стран СНГ.

Ранее Маркус Озегович совмещал позиции генерального директора Volkswagen Group Rus и управляющего директора, ответственного за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание Группы. В связи с расширяющейся деятельностью компании Маркус Озегович сосредоточится на должности генерального директора Volkswagen Group Rus, ответственного за рынки России и СНГ.

Ларс Химмер займет должность управляющего директора и станет полноправным членом совета директоров Volkswagen Group Rus, ответственным за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, а также станет директором московского филиала компании.

Ларс Химмер работает в автомобильной индустрии более 15 лет и обладает глубокими экспертными знаниями в сфере развивающихся рынков, в частности, в Центральной, Восточной Европе и в России. Его карьера в автомобильном бизнесе началась в 2003 году в компании Volvo Truck Corporation, где он в разное время занимал ряд менеджерских должностей. В 2010 году Ларс Химмер приступил к работе в концерне Volkswagen в качестве управляющего директора компании MAN Truck & Bus в России и СНГ, после чего сменил в компании несколько высоких постов, включая пост ответственного за стратегию и проекты в области продаж концерна и управляющего директора Volkswagen Group Ireland. С февраля 2018 года он занимает должность руководителя марки Volkswagen – легковые автомобили в России.