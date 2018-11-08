Совет директоров Tesla возглавила Робин Денхолм

Робин Денхолм назначена новым председателем совета директоров компании Tesla и сменит на этом посту основателя компании Илона Маска. Отмечается, что 55-летняя Денхолм, которая с 2014 года являлась независимым директором в совете директоров Tesla, вступит в должность незамедлительно.

Как сообщает агентство "ТАСС", в настоящий момент Денхолм является финансовым директором австралийской телекоммуникационной компании Telstra. Данную должность она покинет по окончании шестимесячного срока уведомления. Согласно заявлению Tesla, на протяжении переходного периода всю необходимую поддержку Денхолм будет предоставлять сам Маск, который заявил, что "с нетерпением ждет более тесного сотрудничества" с новым председателем совета директоров.

"Робин обладает обширным опытом как в технологической сфере, так и в сфере автомобильной промышленности, и за последние четыре года она в качестве члена совета директоров Tesla внесла значительный вклад, помогая нам стать прибыльной компанией", - заявил основатель компании Tesla.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим заявлением в августе о том, что у него якобы имеются достаточные средства для выкупа акций Tesla. Маск написал данное сообщение на своей странице в Twitter, что привело тогда к скачку котировок акций Tesla более чем на 6%.

Согласно досудебному соглашению между Tesla и комиссией, достигнутому в конце сентября, Маск должен выплатить 20 млн долларов и уйти с поста председателя совета директоров не менее чем на три года. При этом он сможет остаться генеральным директором Tesla. Компании также придется выплатить 20 млн долларов, в ней будут назначены два независимых директора.

Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.