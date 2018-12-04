Назначен новый гендиректор автохолдинга «КорсГрупп»

Генеральным директором автохолдинга «КорсГрупп» (ранее ГК «Автошина») назначен Олег Мастрюков. Напомним, ранее компанию возглавлял Игорь Спектор, который трагически погиб в конце ноября. Автомобильный холдинг «КорсГрупп» информирует своих партнеров о том, что все взятые ранее обязательства и планы компании будут выполнены.

До настоящего времени Олег Мастрюков занимал должность первого заместителя генерального директора ООО ОХК «Щекиноазот». Как сообщает пресс-служба «КорсГрупп»,ранее он уже возглавлял Группу компаний «Автошина» в периоды с 1997 по 2000 и с 2005 по 2010 годы. Также на протяжении всего периода работы компании по настоящее время осуществлял операционный контроль за текущими результатами деятельности холдинга в составе совета директоров компании.

«КорсГрупп» уверенно входит в ТОП-30 крупнейших автомобильных холдингов России. Компания имеет в Тульской, Калужской и Московской областях более 20 автосалонов по продаже новых автомобилей, которые представляют 12 автомобильных брендов (Audi, Nissan, Volkswagen, LADA, KIA, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Datsun, Citroen, Ravon, Chevrolet Niva), одновременно в указанных регионах функционируют три салона автомобилей с пробегом «КорсАвто» (ранее «МегаАвто»). Также компании принадлежат шинные центры «Hankook Masters» и «Автошина» в Туле и в Новомосковске (они являются официальными дилерами и партнерами самых известных брендов таких как: Hankook, Michelin, Goodyear, Cordiant, «Кама», Toyo, Nokian и др.).