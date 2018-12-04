 АВТОСТАТ | Назначен новый гендиректор автохолдинга «КорсГрупп»

Горячая новость

Mitsubishi L200 – лидер рынка новых пикапов в Москве и Санкт-Петербурге
  • 4.12.18 - 08:35

    Mitsubishi L200 – лидер рынка новых пикапов в Москве и Санкт-Петербурге
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 28 ноября

    Европейские бестселлеры за первые 10 месяцев 2018 года

    Volkswagen Tiguan снова лучший SUV Европы.

Вся аналитика

Инфографика

Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы?
  • 04.12.18

    Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы?
Все публикации

Видео

Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
  • 23.09.16

    Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
Все видео

04.12.18 Прочитали 1047 раз

Назначен новый гендиректор автохолдинга «КорсГрупп»

Назначен новый гендиректор автохолдинга «КорсГрупп»

Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности

19.09.18

PDF, 50 стр.

49 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Генеральным директором автохолдинга «КорсГрупп» (ранее ГК «Автошина») назначен Олег Мастрюков. Напомним, ранее компанию возглавлял Игорь Спектор, который трагически погиб в конце ноября. Автомобильный холдинг «КорсГрупп» информирует своих партнеров о том, что все взятые ранее обязательства и планы компании будут выполнены.

До настоящего времени Олег Мастрюков занимал должность первого заместителя генерального директора ООО ОХК «Щекиноазот».  Как сообщает пресс-служба «КорсГрупп»,ранее он уже возглавлял Группу компаний «Автошина» в периоды с 1997 по 2000 и с 2005 по 2010 годы. Также на протяжении всего периода работы компании по настоящее время осуществлял операционный контроль за текущими результатами деятельности холдинга в составе совета директоров компании.

«КорсГрупп» уверенно входит в ТОП-30 крупнейших автомобильных холдингов России. Компания имеет в Тульской, Калужской и Московской областях более 20 автосалонов по продаже новых автомобилей, которые представляют 12 автомобильных брендов (Audi, Nissan, Volkswagen, LADA, KIA, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Datsun, Citroen, Ravon, Chevrolet Niva), одновременно в указанных регионах функционируют три салона автомобилей с пробегом «КорсАвто» (ранее «МегаАвто»). Также компании принадлежат шинные центры «Hankook Masters» и «Автошина» в Туле и в Новомосковске (они являются официальными дилерами и партнерами самых известных брендов таких как: Hankook, Michelin, Goodyear, Cordiant, «Кама», Toyo, Nokian и др.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения дилеры

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Haval открыл четыре новых автосалона в России

вчера, 10:07

Все новости

Статьи на тему

«Готовы выдавать номера бесплатно». Как поставить машину на учет в салоне (AutoNews.ru)

21 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько автомобильных дилеров работает на российском рынке?

21 ноября 2018

Вся инфографика
Загрузка...