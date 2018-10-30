 АВТОСТАТ | Группа АВТОВАЗ объявила о кадровых перестановках в руководстве

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Группа АВТОВАЗ объявила о кадровых перестановках в руководстве

Группа АВТОВАЗ объявила о кадровых перестановках в руководстве

Группа АВТОВАЗ объявила о новых кадровых назначениях. Так, с 1 ноября 2018 года Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод», назначается на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей, сообщает пресс-служба Группы АВТОВАЗ. Михаил Рябов родился в 1963 году. Закончил Самарский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения». На АВТОВАЗе работает с 1986 года: начинал слесарем механосборочных работ. Был мастером, начальником участка, заместителем начальника и начальником цеха, начальником производства, директором программы. С 2010 по 2012 годы – директор проекта «Автомобили на платформе В0». С 2012 по 2014 годы – вице-президент по продуктам и программам. С февраля 2014 года – генеральный директор «LADA Ижевск».

В свою очередь, Николай Строков, вице-президент по производству автомобилей ПАО «АВТОВАЗ», назначается на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автокомпонентов. Николай Строков родился в 1961 году. Закончил Тольяттинский политехнический институт по специальности «Оборудование и технология сварочного производства». На АВТОВАЗе с 1984 года, занимал различные должности в сборочно-кузовном производстве, в том числе: директор производства автомобилей ВАЗ-2121, директор производства LADA Kalina. С 2004 по 2013 работал в системе обеспечения качества: от замдиректора по качеству СКП до замдиректора по качеству АВТОВАЗа. С 2015 года – вице-президент по производству автомобилей ПАО «АВТОВАЗ».

Денис Носов, директор Производства пластмассовых изделий (ППИ) ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, назначается генеральным директором «LADA Ижевский автомобильный завод». Денис Носов родился  в 1975 году. Закончил Самаркандский государственный университет (Узбекистан), по специальности «Физика». Сферы трудовой деятельности: управление производством и качеством в крупных компаниях в т.ч. Nissan Motor Company и MAN AG. На АВТОВАЗе с 2018 года – директор производства пластмассовых изделий.

Добавим также, что Сергей Урюпин, вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по производству автокомпонентов, покидает компанию и продолжит работу на одном из предприятий российской автомобильной промышленности на руководящей должности.  

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис отметил, что новые назначения являются обычной практикой в автомобильной индустрии. «Перевод руководителей подразделений и новые вызовы для них обеспечивают профессиональный и личностный рост каждого менеджера, а также укрепляет горизонтальные связи внутри компании, необходимые для эффективной работы и оперативного принятия решений», – подчеркнул г-н Каракатзанис.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз лада ижевск кадровые назначения

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