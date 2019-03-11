Назначен гендиректор Maserati Central Europe

Генеральным директором новосозданного центральноевропейского регионального филиала Maserati Central Europe, в состав которого входят Германия, Швейцария, Австрия, Восточная Европа (включая Россию) и Скандинавия, назначен Амори Ла Фонта. Он будет находиться в прямом подчинении у Умберто Чини, главы подразделения Maserati EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Как сообщает пресс-служба Maserati, Ла Фонта получил маркетинговое образование в European Business School (Европейская школа бизнеса) и обладает 25-летним опытом работы в сфере премиальных автомобилей и в розничных продажах товаров класса люкс. К компании Maserati он присоединился в сентябре 2013 года и занимал различные руководящие посты в сферах маркетинга, развития бизнеса и продаж в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. С июля 2017 года он возглавлял региональное подразделение Maserati South East Asia Pacific (Юго-Восточная Азия и Тихий океан) с штаб-квартирой в Гонконге.

В настоящее время модельный ряд Maserati включает в себя флагмана Quattroporte, спортивный седан Ghibli, внедорожник Levante и спортивные автомобили GranTurismo и GranCabrio. Данный модельный ряд является самым всеобъемлющим в истории Maserati и предлагает автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, задним и полным типами привода.