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В Volkswagen Group Rus назначен новый технический директор

Штефан Депка

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Техническим директором Volkswagen Group Rus с 1 февраля 2019 года назначен Штефан Депка. Он будет ответственен за производство автомобилей и двигателей на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге, а также за работу производственной площадки в Нижнем Новгороде. Штефан Депка сменит д-ра Оливера Грюнберга, который с 1 января 2019 года займет пост председателя совета директоров и технического директора Volkswagen Slovakia, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Штефан Депка (44 года) имеет два высших образования в области машиностроения и дополнительное экономическое образование. Он начал работу в Volkswagen AG в 2003 году, после чего сменил несколько должностей в Китае и Германии. В 2006 году Штефан Депка стал руководителем части производственного подразделения в окрасочном цехе на заводе концерна в Вольфсбурге. В 2010 году занял позицию ассистента члена совета директоров марки Volkswagen – легковые автомобили, ответственного за производство и логистику. В 2013 году Штефан Депка возглавил производство на заводе Volkswagen Navarra в Испании. В 2015 году он стал руководителем производства на заводе FAW-Volkswagen в китайском Фошане.

На территории завода Volkswagen Group Rus в Калуге находится автомобильное производство, а также завод по производству бензиновых двигателей. Предприятие, производственная мощность которого составляет 225 тысяч автомобилей в год, выпускает три модели: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Мощность завода по производству двигателей в Калуге, который производит бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA211, составляет 150 тысяч двигателей в год.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство кадровые назначения volkswagen

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