На АВТОВАЗе сменился вице-президент по закупкам

Должность вице-президента по закупкам АВТОВАЗа с 1 января 2019 года займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975 году. В 1998 году окончил инженерную школу в Безансоне (Франция). Начал свою карьеру в компании Delphi в качестве технического инженера и инженера по индустриализации на заводе автомобильных систем в Страсбурге (Франция). С 2001 года перешел в компанию RNPO, отвечающую за закупочную деятельность для Альянса, на должность консультанта по развитию поставщиков (техноцентр Renault в Гиянкуре, Франция). Прошел через различные назначения в техноцентре, где построил свою карьеру до старшего менеджера по стратегии поставок. Затем 3 года работалв Renault Samsung Motors в Сеуле (Южная Корея) на позиции заместителя руководителя по закупкам. С 2017 года – заместитель генерального директора ООО «АРНЗО» (Россия).

Как заявил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, компетенции г-на Дрюан-Шарно в закупочной деятельности и его опыт работы в России обеспечат выполнение задач среднесрочного плана развития компании.