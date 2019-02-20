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20.02.19 Прочитали 445 раз

Назначен новый гендиректор ДААЗа

Вилсор Халиуллин

На должность генерального директора ООО «ДААЗ» и АО «ДААЗ», входящих в Группу «Объединенные автомобильные технологии», назначен Вилсор Халиуллин. Алексей Каменцев, ранее возглавлявший Димитровградский автоагрегатный завод, покидает холдинг по собственному желанию и продолжит свой профессиональный и жизненный путь в другом регионе, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Вилсор Халиуллин много лет проработал в подразделениях КАМАЗа. Свой трудовой путь начинал  мастером, затем работал на различных руководящих должностях высшего звена. В настоящее время он также занимает должность генерального директора Сердобского машиностроительного завода Группы ОАТ, входящей в структуру «КАМАЗа».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты поставщики кадровые назначения

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