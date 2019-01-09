В Volvo Car Russia назначен новый директор по маркетингу

Директором по маркетингу Volvo Car Russia с 1 января 2019 года назначен Сергей Михайлов. На новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие маркетинга, разработку и внедрение коммуникационной стратегии бренда и продвижение продуктов и сервисов Volvo в России, сообщает пресс-служба шведской марки.

Сергей Михайлов работает в автомобильной промышленности более 8 лет. Он начал карьерный путь с позиции менеджера по маркетингу на уровне дилерского центра, после чего продолжил свое профессиональное развитие в московском представительстве General Motors, где отвечал за координацию коммуникаций бренда Chevrolet в области digital коммуникаций и B2B продаж. C 2014 года работает в отделе маркетинга компании Volvo Car Russia, где лидировал различные направления коммуникаций – дилерский маркетинг, digital marketing и ATL.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Между тем, поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.