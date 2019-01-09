 АВТОСТАТ | В Volvo Car Russia назначен новый директор по маркетингу

Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей в Москве
  • 9.01.19 - 14:17

    ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей в Москве
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 20 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых продаваемых дизельных легковых автомобилей в России
  • 09.01.19

    ТОП-10 самых продаваемых дизельных легковых автомобилей в России
Все публикации

Видео

Интерактивная система Electude – решение компании «Легион-Автодата». Выступление Богдана Осокина и Андрея Бракоренко
  • 14.12.18

    Интерактивная система Electude – решение компании «Легион-Автодата». Выступление Богдана Осокина и Андрея Бракоренко
Все видео

09.01.19 Прочитали 1116 раз

В Volvo Car Russia назначен новый директор по маркетингу

В Volvo Car Russia назначен новый директор по маркетингу

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Директором по маркетингу Volvo Car Russia с 1 января 2019 года назначен Сергей Михайлов. На новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие маркетинга, разработку и внедрение коммуникационной стратегии бренда и продвижение продуктов и сервисов Volvo в России, сообщает пресс-служба шведской марки.

Сергей Михайлов работает в автомобильной промышленности более 8 лет. Он начал карьерный путь с позиции менеджера по маркетингу на уровне дилерского центра, после чего продолжил свое профессиональное развитие в московском представительстве General Motors, где отвечал за координацию коммуникаций бренда Chevrolet в области digital коммуникаций и B2B продаж. C 2014 года работает в отделе маркетинга компании Volvo Car Russia, где лидировал различные направления коммуникаций – дилерский маркетинг, digital marketing и ATL.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Между тем, поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки кадровые назначения volvo

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Volvo в 2018 увеличила продажи в России на 11%

сегодня, 13:36

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в октябре 2018 года

12 ноября 2018

Вся инфографика