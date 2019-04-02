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Назначен новый глава марки Volkswagen в России

Thomas Milz

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

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Руководителем марки Volkswagen в России со 2 апреля 2019 года назначен Томас Мильц. На этом посту он сменил Ларса Химмера, который занимает должность управляющего директора Volkswagen Group Rus.

Томас Мильц работает в автомобильной индустрии более 20 лет и занимал множество ответственных постов в сфере продаж, в частности, в Европе, на Ближнем Востоке и в США, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus. Свою карьеру в автомобильном бизнесе он начинал в Volkswagen AG менеджером по продуктовой стратегии направления силовых установок (с 1997 по 1998 год). С 1998 по 2001 год г-н Мильц работал в американском подразделении Volkswagen на должности менеджера жизненного цикла продукта, после чего занял в Volkswagen AG пост руководителя региона Северной Америки по продажам и маркетингу (с 2001 по 2004 год). Позднее, снова в американском подразделении Volkswagen, он возглавлял разработку стратегии развития бизнеса (с 2004 по 2005 год), а также исполнял обязанности директора по продажам и поставкам (с 2005 по 2007 год).

Следующим этапом развития карьеры г-на Мильца в Volkswagen Group стали посты директора по сбыту (с 2007 по 2009 год) и директора по региону Северо-Западной Европы (с 2009 по 2012 год). С 2012 по 2016 год Томас Мильц работал в Дубае управляющим директором Audi Volkswagen по региону Ближний Восток. С 2016 по 2019 год г-н Мильц (вплоть до нового назначения в России) занимал пост регионального директора Volkswagen AG в Южной Европе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения volkswagen

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