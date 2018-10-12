 АВТОСТАТ | На АВТОВАЗе назначен новый вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей

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На АВТОВАЗе назначен новый вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей

Ксавье Эжер

Вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО «АВТОВАЗ» с 13 октября назначен Ксавье Эжер. Дмитрий Михайлов, ранее занимавший эту позицию, возвращается в Nissan, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Ксавье Эжер родился в 1967 году, работает в Группе Renault на протяжении 25 лет. Занимал должности заместителя директора по производству в компании Renault «Автофрамос» (Москва), директора по производству завода Renault в Касабланке (Марокко), директора линии производства автомобилей платформы В0 в Тольятти.  С 2016 года Ксавье Эжер занимал позицию заместителя вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО «АВТОВАЗ».

«Господин Эжер обладает глубоким пониманием задач, которые стоят перед его подразделением. Большой опыт господина Эжера, полученный за долгие годы работы на руководящих должностях в Группе Renault, и превосходное знание производственных процессов АВТОВАЗа позволят ему продолжить работу по дальнейшему улучшению качества автомобилей и удовлетворенности наших покупателей», – заявил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис. 

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз кадровые назначения

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