 АВТОСТАТ | Назначен новый руководитель Bentley в России и Восточной Европе

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 5 дней

подробнее

Горячая новость

За 9 месяцев в России было продано 25 тысяч китайских автомобилей
  • 1.11.18 - 08:01

    За 9 месяцев в России было продано 25 тысяч китайских автомобилей
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 октября

    ТОП-100 европейских бестселлеров в январе-сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai - европейский лидер сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года
  • 31.10.18

    ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
  • 28.03.18

    «ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
Все видео

01.11.18 Прочитали 3327 раз

Назначен новый руководитель Bentley в России и Восточной Европе

Кристиан Шлик

Новым главой Bentley в России и Восточном регионе Европы назначен Кристиан Шлик (Christian Schlick). Прежний руководитель Марко ван Аалтен (Marco van Aalten) переходит на должность директора по продажам Bentley Europe и переезжает на работу в Мюнхен (Германия).

Как сообщает портал Bentley NewsRoom, назначения вступают в силу с сегодняшнего дня (1 ноября 2018 года). В своей новой роли Кристиан Шлик будет курировать все операции люксового бренда в Российской Федерации и странах Востока, включая Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Грузию, Армению и Турцию.

Комментируя назначения, региональный директор Bentley Motors Europe Роберт Энгстлер (Robert Engstler) сказал: "Я рад приветствовать Кристиана во главе нашей команды в России и в регионе Восток - важной части Европы для нашего бренда. Bentley продолжает показывать значительный рост в этом регионе, поскольку мы расширяем нашу розничную сеть и выводим на этот рынок новые модели. Благодаря произведенным назначениям, я уверен, мы укрепим наши позиции на рынке".

Кристиан Шлик присоединился к Bentley в 2015 году. До этого он работал в компании Lamborghini, также входящей в концерн Volkswagen AG. Свою работу в Bentley Motors он начинал в качестве регионального менеджера в Германии.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения кадровые перестановки люксовые автомобили bentley

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Mercedes-Maybach S-Klasse занял 57% рынка люксовых автомобилей в Москве

26 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи
Загрузка...