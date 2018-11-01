Назначен новый руководитель Bentley в России и Восточной Европе

Новым главой Bentley в России и Восточном регионе Европы назначен Кристиан Шлик (Christian Schlick). Прежний руководитель Марко ван Аалтен (Marco van Aalten) переходит на должность директора по продажам Bentley Europe и переезжает на работу в Мюнхен (Германия).

Как сообщает портал Bentley NewsRoom, назначения вступают в силу с сегодняшнего дня (1 ноября 2018 года). В своей новой роли Кристиан Шлик будет курировать все операции люксового бренда в Российской Федерации и странах Востока, включая Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Грузию, Армению и Турцию.

Комментируя назначения, региональный директор Bentley Motors Europe Роберт Энгстлер (Robert Engstler) сказал: "Я рад приветствовать Кристиана во главе нашей команды в России и в регионе Восток - важной части Европы для нашего бренда. Bentley продолжает показывать значительный рост в этом регионе, поскольку мы расширяем нашу розничную сеть и выводим на этот рынок новые модели. Благодаря произведенным назначениям, я уверен, мы укрепим наши позиции на рынке".

Кристиан Шлик присоединился к Bentley в 2015 году. До этого он работал в компании Lamborghini, также входящей в концерн Volkswagen AG. Свою работу в Bentley Motors он начинал в качестве регионального менеджера в Германии.