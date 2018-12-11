Назначен президент региональной штаб-квартиры KIA Motors Rus & CIS

Президентом KIA Motors Rus & CIS назначен господин Чжин-Ха Ким, который в ближайшее время приступит к своим обязанностям в московском офисе компании. Как отмечается, это назначение призвано укрепить лидирующие позиции KIA на российском автомобильном рынке. Огромный опыт и знания, накопленные Чжин-Ха Кимом за годы работы в штаб-квартире компании и международных подразделениях KIA Motors Corporation, включая страны Западной Европы и Россию, послужат основой для дальнейшего роста бизнеса KIA Motors Rus & CIS, сообщает пресс-служба корейской марки.

Господину Чжин-Ха Киму 58 лет. В течение долгой карьеры в Hyundai Motor Group (в ее состав входит KIA Motors Corporation) его ключевой специализацией были продажи. В 1999 году г-н Ким приступил к работе в европейской штаб-квартире Hyundai Motor. Позже, до 2003 года, он занимал руководящую должность в Hyundai Motor Nordic в Швеции. В 2004-2006 годах был региональным координатором KIA Motors в России. Тогда его деятельность предшествовала созданию KIA Motors Rus.

В 2006 году г-н Чжин-Ха Ким во второй раз был переведен на европейский рынок и был назначен президентом KIA Motors Sweden. В 2009 году он получил новое назначение в штаб-квартире в Сеуле, где стал управляющим директором по рынкам Азии. С 2010 года г-н Ким возглавил офис KIA Motors Germany, а затем, в 2015 году – подразделение, отвечающее за страны Ближнего Востока, Африки, Азиатско-тихоокеанского региона, в штаб-квартире KIA.

Г-н Чжин-Ха Ким сменил на посту президента KIA Motors Rus г-на Чжон Вон Чжон, который возглавлял KIA Motors Rus с ноября 2017 года и смог укрепить лидерство KIA на российском автомобильном рынке. Г-н Чжон получил новую руководящую должность в штаб-квартире KIA Motors Corporation, где будет контролировать продажи на всех европейских рынках, включая Россию и семь стран СНГ.

«Сегодня KIA является лидером российского автомобильного рынка и мой долг сохранить и приумножить наши достижения. Мы находимся на пороге лучших результатов в истории российского подразделения, но еще важнее, что недавно мы получили статус региональной штаб-квартиры и теперь отвечаем не только за Россию, но и семь стран СНГ. На новых рынках еще многое предстоит сделать для улучшения позиций бренда», – заявил г-н Чжин-Ха Ким.