 АВТОСТАТ | Renault сменила коммерческого директора в российском офисе

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Renault сменила коммерческого директора в российском офисе

Филипп Тьер

Коммерческим директором Renault Россия с 1 октября 2018 года назначен Филипп Тьер. На своей новой позиции он сменит Жерома Панно и будет подчиняться генеральному директору Renault Россия Андрею Панкову и функционально – коммерческому директору региона Евразия группы Renault Тьерри Брамсу. Как сообщает пресс-служба Renault Россия, основными задачами Филиппа Тьера на новой позиции станут обеспечение эффективных продаж продуктов и услуг Renault в России, а также рост показателей выручки.

Филипп Тьер 1966 года рождения окончил ESCP Management School в Париже. Свою карьеру в группе Renault он начал более 30 лет назад, занимал различные должности в области продаж и внешней логистики. С 2006 по 2010 год Филипп Тьер являлся генеральным директором Renault Retail Group в Германии, с 2010 по 2015 год – вице-президентом Группы по прогнозу объема продаж и дистрибуции во Франции. До назначения в Renault Россия Филипп Тьер занимал позицию директора по внешней логистике региона Латинская Америка в Renault Бразилия.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения renault

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