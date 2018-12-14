АВТОСТАТ | Новым руководителем Audi стал Брэм Шот

Новым руководителем Audi стал Брэм Шот

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Брэм Шот

Концерн Volkswagen Group сообщил, что временно исполняющий обязанности главы Audi Брэм Шот назначен на эту должность на постоянной основе. Голландец до перехода в Volkswagen Group возглавлял подразделение Mercedes-Benz в Италии, пишет газета "Коммерсант". До Audi г-н Шот занимал пост руководителя отдела маркетинга и продаж подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Group.

Напомним, бывший глава Audi Руперт Штадлер был взят под стражу по делу о «дизельгейте», а затем отстранён от работы и уволен по собственному желанию.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначения премиум-марки audi

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