Временным главой концерна Renault назначен Тьерри Боллоре

Тьерри Боллоре назначен временным президентом - генеральным директором концерна Renault. На пост председателя совета директоров при этом избран Филипп Лафайет. Соответствующие решения были приняты на срочном заседании совета, сообщает агентство "ТАСС".

Боллоре занимал ранее пост заместителя президента - генерального директора и был операционным директором Renault. Лафайет был одним из ведущих менеджеров французского автопроизводителя.

Ранее во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что, учитывая помещение под стражу в Японии главы компании Карлоса Гона и выдвигаемых в отношении него обвинений, тот "не будет располагать возможностью руководить компанией". Министр в связи с этим призвал "сформировать временное руководство", чтобы обеспечить управление компанией. В то же время министр подчеркнул, что в силу презумпции невиновности и в связи с тем, что налоговые органы Франции не располагают какой-либо информацией относительно нарушения Гоном законодательства, тот на время разбирательства останется на своем посту в Renault.

Брюно Ле Мэр при этом особо отметил, что роль французского государства заключается в том, чтобы "обеспечить стабильность положения Renault" и "консолидировать альянс" фирмы с японской компанией Nissan.

64-летний Гон и член совета директоров японского автопроизводителя Nissan Грег Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждается, что в течение пяти лет Карлос Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов). При этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше. Компания Nissan официально признала нарушения, вменяемые Гону и Келли, пообещав поставить вопрос об их немедленном увольнении на ближайшем заседании совета директоров корпорации, которое состоится 22 ноября.

Кроме того, по данным японских СМИ, автоконцерн Mitsubishi Motors на следующей неделе проведет заседание совета директоров, на котором будет принято решение об увольнении Карлоса Гона с поста его главы.