Иностранцы покидают совет директоров «Соллерса»

В совете директоров автомобильной компании «Соллерс» Вадима Швецова может смениться шесть из девяти участников. В список кандидатов, который был утвержден 5 марта, не вошли четверо иностранцев – Франц Хильгерт, Райнер Тиль, Лука Маработтини и Ричард Уил Дерек, заседающие в совете «Соллерса» с 2016–2017 гг. До этого они работали в глобальных автоконцернах – Daimler, Fiat, Ford и Jaguar Land Rover, пишет газета «Ведомости».

В утвержденном списке также не оказалось бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева и Рубена Варданяна, который возглавляет совет директоров «Соллерс» с 2016 года. Им на смену придут гендиректор Ford Sollers Адиль Ширинов, директор по стратегическому маркетингу «Соллерса» Вероника Антонова, директор по правовым вопросам «Соллерса» Виктор Хвесеня, бывший вице-премьер российского правительства Виктор Христенко, гендиректор группы компаний ТОТ (включает креативное агентство, психологический центр, издательство и проч.) Ирина Девина и совладелец железнодорожной группы Rail Garant, партнер Вадима Швецова по логистическому бизнесу Сергей Смыслов. Место в совете директоров «Соллерса» сохранит сам Вадим Швецов, возглавляющий компанию, и его заместители Николай Соболев и Зоя Каика.

«Прежний состав совета директоров «Соллерса» был представлен профессионалами, имевшими огромный опыт и компетенции, связанные с традиционным автопромом. Однако сейчас стратегический приоритет группы «Соллерс» – переход от индустриальной стратегии к развитию новых технологических сервисов вокруг автомобилей, обеспечивающих потребности наших клиентов в транспортировке и мобильности», – поясняет представитель «Соллерса». По его словам, это подразумевает «создание принципиально новой модели бизнеса, отличной от модели автопроизводителя». В чем заключается «принципиально новая модель», собеседник «Ведомостей» не уточняет, подчеркивая, что такая задача требует «свежего взгляда извне и нового видения, которое должны помочь сформировать новые члены совета директоров».

В группу «Соллерс» входят Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод. Помимо Ford у «Соллерса» есть совместное предприятие с Mazda, которое выпускает легковые автомобили и двигатели на Дальнем Востоке. Совместно с Isuzu планируется построить завод полного цикла для выпуска коммерческих автомобилей. По итогам первого полугодия 2018 г. «Соллерс» получил 443 млн рублей чистой прибыли при выручке 14,1 млрд рублей по МСФО.

В прошлом году члены совета директоров «Соллерса» получили вознаграждений на общую сумму 6,5 млн рублей (годом ранее – 9,9 млн руб.) и почти 300 тыс. рублей компенсаций (242 тыс. руб.). Заработная плата участников совета составила 30 млн рублей – вдвое меньше, чем годом ранее. Премии в 2018 года не выплачивались. В 2017-м они составили 91,1 млн рублей.

Уход иностранных директоров из совета «Соллерса» позволит продолжить оптимизацию расходов, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Раньше присутствие иностранных независимых директоров помогало «Соллерсу» в работе с международными партнерами и иностранными миноритарными акционерами, сейчас это уже не актуально, замечает он. Бизнес устоялся, в том числе в плане партнерств, дальше «Соллерсу» нужно делать акцент на развитии российской части бизнеса, объясняет Беспалов.

К тому же интерес к акциями «Соллерса» (на Московской бирже обращается 29% акций) ослаб из-за ситуации на российском рынке, который в 2013–2016 гг. сократился вдвое, отмечает эксперт. По его мнению, интерес инвесторов может увеличиться после обновления модельного ряда УАЗа, запуска завода Isuzu и разрешения ситуации вокруг Ford Sollers. Сейчас партнеры пересматривают бизнес-модель. Рассматриваются различные варианты, в том числе сокращение производства, – у СП в России три автозавода, и все они недозагружены.

Один из директоров, который покинет совет «Соллерса», – Франц Хильгерт – возглавляет компанию «Аурус», контролируемую государственным институтом НАМИ. Она занимается проектом выпуска и продаж автомобилей российской люксовой марки – Aurus. Но недавно стало известно, что доля «Соллерса» в «Аурусе» сократится с 25 до 0,5%. «Соллерс» останется участником проекта и займется организацией серийного производства машин на одном из заводов Ford Sollers.