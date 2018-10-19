GM-АВТОВАЗ назначил нового директора по продажам

Директором по продажам GM-АВТОВАЗ с 15 октября назначена Анастасия Вишнякова. Информацию о назначении была отражена в рассылке, которую получили дилеры завода. Актуальность этих данных подтвердила порталу «Континент Сибирь» и сама Анастасия Вишнякова.

Напомним, что Анастасия Вишнякова до недавнего времени занимала пост главы группы компаний «Альянс». В этом году предприятию исполнилось 28 лет. Оно объединило в себе дилерские центры «Западно-Сибирский Альянс», «Сибирь Моторс», «Сибирь Плюс». На сегодня предприятия ГК «Альянс» являются официальными дилерами General Motors, GM-АВТОВАЗ, УАЗ в Омской области. Также в 2018 году ГК «Альянс» под руководством Анастасии Вишняковой запустила дилерский центр Hyundai, а также в качестве отдельного направления Trade-In. Исполняющим обязанности генерального директора ГК «Альянс» стал Олег Дынников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 20617 автомобилей (-7%). В настоящее время стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составляет от 628 тысяч до 775,5 тыс. рублей.