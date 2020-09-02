3 октября 2019, 09:03
Авто на сдачу: россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин («Известия»)
В России резко вырос объем сделок по трейд-ин – сегодня уже как минимум каждая третья машина продается по такой схеме. Об этом «Известиям» рассказали крупнейшие автодилеры. Они отмечают, что россияне, желая сэкономить, всё чаще меняют свои старые машины тоже на подержанные, но более высокого класса. Спрос на новые автомобили снижается, поэтому официальные дилеры усилили борьбу за рынок машин с пробегом, отмечают эксперты.