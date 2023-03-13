Завод «Москвич» запустил программу трейд-ин

Автозавод «Москвич» объявил о специальных условиях, которые позволяют приобрести кроссовер «Москвич 3» с дополнительной выгодой.

Так, в апреле при покупке модели в комплектации «Стандарт» с турбодвигателем 1,5 л и автоматической трансмиссией CVT по программе трейд-ин скидка составит 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АЗ «Москвич». По программе трейд-ин можно сдать автомобиль любой марки, находящийся в собственности не менее 6 месяцев на момент участия в акции.

В оснащение кроссовера «Москвич 3» входят бесключевой доступ и кнопка StartStop, электрический стояночный тормоз, задние датчики парковки и камера заднего вида, современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем диаметром 10,25” с 6 динамиками и возможностью подключения смартфонов по протоколам Apple CarPlay/Android Auto, люк с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные диски и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Москвич» опубликовал первое изображение двух новых моделей, на котором видны силуэты неких кроссовера и седана. Ожидается, что новинки будут представлены во второй половине 2023 года под названиями «Москвич 5» и «Москвич 6». Кроссовер на представленном тизере разными чертами похож на модели на S7 и Sehol X6 китайской марки JAC. Что касается седана, то это может быть Sehol A5 Plus, однако в планах «Москвича» числится и электрический седан. По данным инсайдеров, его хотят запустить уже без JAC, но с другим китайским партнером – компанией JMEV. Речь идет о седане JMEV GSE, похожем по размеру на Evolute i-Pro.

Напомним, в ноябре прошлого года автомобильный завод «Москвич» начал серийное производство кроссовера «Москвич 3» (локализованная версия JAC JS4), а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e» (JAC Sehol E40X).

Фото: «КЛЮЧАВТО»