По новым госпрограммам будут доступны все модели LADA

Дилерские центры LADA начали обработку обращений на покупку новых автомобилей с использованием дополнительных мер государственной поддержки рынка, которые стартуют с 1 июня 2020 года. С использованием государственных программ можно приобрести весь модельный ряд LADA, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, что к уже действующим государственным мерам стимулирования спроса («Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») с начала июня добавляются дополнительные программы – трейд-ин автомобиля старше 6 лет и продажа автомобилей сотрудникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

Так, при покупке в кредит автомобиля LADA можно получить дополнительную выгоду в размере 10% от стоимости новой модели при сдаче в трейд-ин старого автомобиля старше 6 лет, которым клиент владел не менее 1 года. Такую же выгоду при покупке нового автомобиля LADA могут получить сотрудники медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

Напомним, автомобили LADA также являются участниками госпрограмм льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль». В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, приобретающие собственную машину в первый раз. Одним из условий государственных схем субсидирования является то, что выгода в 10% от стоимости модели LADA предоставляется при покупке автомобиля по программе кредитования.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 9396 автомобилей LADA – на 71% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 88996 машин, что на 22% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,4% против 22,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Быстро узнать стоимость новых автомобилей LADA на рынке можно на сайте «Цена авто».