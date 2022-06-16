Доля официальных дилеров в продажах автомобилей с пробегом - 10%

В рамках форума «Used Cars Forum - 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» руководитель проектов по автомобилям с пробегом агентства «АВТОСТАТ» Данил Пивоваров предложил посмотреть, как развивался дилерский сегмент вторичного рынка в последние годы.

Для оценки он взял первые месяцы текущего года и предыдущих двух лет. Эксперт отметил, что если в прошлом году динамика на вторичном рынке была положительная (+10%) - в основном за счет того, что не было ковидных провалов, которые были в 2020-м - то в этом году, судя по объемам продаж, четко прослеживается уход в «минус» (на 20% к предыдущему году).

При этом, если посмотрим на дилерский сегмент (данные от производителей и импортеров), то в 2021 году здесь был существенный рост (+25%), в 2022 году - минус 42% к 2021-му. Доля рынка официальных дилеров в регистрациях имеет тенденцию к снижению. В 2020 году доля «официалов» была порядка 14,2%, в 2021-м - 13,8%, а сейчас (по итогам 5 месяцев 2022 года) она составляет 10,1%. Это если рассматривать долю официальных дилеров в отношении всего вторичного рынка. Но если брать во внимание конкретно тот возрастной сегмент, с которым обычно работают официальные дилеры (7 - 10 лет), то эта доля может доходить до 20%.

Трейд-ин оставался и остается основным источником поступления автомобилей с пробегом в дилерскую сеть. Динамика доли трейд-ина в 2021 году в массовом сегменте и премиум отличается. Из трендов здесь стоит отметить, что в премиум-сегменте доля трейд-ин у официалов выше, чем в массовом. При этом доля трейд-ин в профильных марках составляет порядка 10% в премиум-сегменте и чуть меньше - в массовом.