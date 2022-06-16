Доля официальных дилеров в продажах автомобилей с пробегом - 10%

В рамках форума «Used Cars Forum - 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» руководитель проектов по автомобилям с пробегом агентства «АВТОСТАТ» Данил Пивоваров предложил посмотреть, как развивался дилерский сегмент вторичного рынка в последние годы.
Для оценки он взял первые месяцы текущего года и предыдущих двух лет. Эксперт отметил, что если в прошлом году динамика на вторичном рынке была положительная (+10%) - в основном за счет того, что не было ковидных провалов, которые были в 2020-м - то в этом году, судя по объемам продаж, четко прослеживается уход в «минус» (на 20% к предыдущему году).
При этом, если посмотрим на дилерский сегмент (данные от производителей и импортеров), то в 2021 году здесь был существенный рост (+25%), в 2022 году - минус 42% к 2021-му. Доля рынка официальных дилеров в регистрациях имеет тенденцию к снижению. В 2020 году доля «официалов» была порядка 14,2%, в 2021-м - 13,8%, а сейчас (по итогам 5 месяцев 2022 года) она составляет 10,1%. Это если рассматривать долю официальных дилеров в отношении всего вторичного рынка. Но если брать во внимание конкретно тот возрастной сегмент, с которым обычно работают официальные дилеры (7 - 10 лет), то эта доля может доходить до 20%.
Трейд-ин оставался и остается основным источником поступления автомобилей с пробегом в дилерскую сеть. Динамика доли трейд-ина в 2021 году в массовом сегменте и премиум отличается. Из трендов здесь стоит отметить, что в премиум-сегменте доля трейд-ин у официалов выше, чем в массовом. При этом доля трейд-ин в профильных марках составляет порядка 10% в премиум-сегменте и чуть меньше - в массовом.
В этом году, как признает эксперт, динамику комментировать очень сложно. Потому что, к примеру, апрельский рост на рынке авто с пробегом, который очевиден, связан не столько с тем, что клиенты активизировались, а скорее с тем, что объем новых автомобилей упал.
Спикер также отметил, что почти все производители до начала военной спецоперации имели свои программы по сертифицированным автомобилям (за исключением группы Stellantis, УАЗа, китайских компаний), и пока эти программы еще существуют и работают. Но уже очевидно, что до конца года кто-то из производителей начнет уменьшать объемы клиентской поддержки.
Что касается профильных марок, то доля сертифицированных авто в продажах дилеров в этих марках росла в прошлом году, растет и в этом. Но эксперты опять же не связывают это с тем, что интерес клиентов стал больше или дилеры и производители стали улучшать работу в данном направлении. Скорее всего, это связано с тем, что на начало года был некий запас сертифицированных автомобилей с предыдущих месяцев... Вероятнее всего, до конца года по этому показателю тоже можно ожидать падения.
Форум «Used Cars Forum - 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» продолжает свою работу. Впереди немало интересных выступлений! Онлайн-трансляцию можно смотреть канале Автостат ТВ.