«Тойота Мотор» предложила сменить кредитный автомобиль любого бренда на модель Toyota и Lexus

Компания «Тойота Мотор» с 1 сентября запустила услугу «Легкий обмен», которая позволяет поменять кредитный автомобиль любого бренда на новую или подержанную модель Toyota и Lexus.

Чтобы воспользоваться услугой, владельцу необходимо передать текущий кредитный автомобиль в трейд-ин, затем дилер погасит текущий кредит клиента при помощи суммы выкупа, а остаток денежных средств может быть использован для первоначального взноса, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Клиент оформляет заявку на кредит в АО «Тойота Банк», самостоятельно выбирая подходящую ему кредитную программу , и в случае одобрения банк предоставляет недостающую сумму для приобретения нового автомобиля. Новая услуга действует у всех официальных дилеров Toyota и Lexus на территории России.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».