«Тойота Мотор» предложила сменить кредитный автомобиль любого бренда на модель Toyota и Lexus | АВТОСТАТ

«Тойота Мотор» предложила сменить кредитный автомобиль любого бренда на модель Toyota и Lexus

330 0

«Тойота Мотор» предложила сменить кредитный автомобиль любого бренда на модель Toyota и Lexus

Обзор рынка легковых автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

Компания «Тойота Мотор» с 1 сентября запустила услугу «Легкий обмен», которая позволяет поменять кредитный автомобиль любого бренда на новую или подержанную модель Toyota и Lexus.

Чтобы воспользоваться услугой, владельцу необходимо передать текущий кредитный автомобиль в трейд-ин, затем дилер погасит текущий кредит клиента при помощи суммы выкупа, а остаток денежных средств может быть использован для первоначального взноса, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Клиент оформляет заявку на кредит в АО «Тойота Банк», самостоятельно выбирая подходящую ему кредитную программу , и в случае одобрения банк предоставляет недостающую сумму для приобретения нового автомобиля. Новая услуга действует у всех официальных дилеров Toyota и Lexus на территории России.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование trade-in f&i финансы lexus toyota

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно