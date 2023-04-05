Порядка 60% автомобилей «Москвич» продается в кредит или по схеме трейд-ин. Об этом «Российской газете» сообщил директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский, отметив, что по мере включения бренда в государственные программы поддержки спрос на автомобили «Москвич» будет расти.

«Мы видим, что этими возможностями пользуются, как правило, именно те покупатели, кто ранее приобретал автомобили европейских и корейских марок массового сегмента. Доверие к качеству автомобилей «Москвич» подчеркивает тот факт, что клиенты сдают в зачет сделок трейд-ин в основном свежие машины европейских марок», – рассказал Сергей Новосельский.

По данным ГК «Петровский», 40% – это Renault, еще 20% – LADA. При этом другие бренды (Skoda, Citroen, Toyota и т.д.) дают еще 40%. Более половины машин – это седаны, а доля сделок в трейд-ин – 60%. Средняя сумма доплаты за «Москвич» в сделках трейд-ин – 900 тыс. рублей, доля кредитных сделок – 57%.

По итогам первого квартала 2023 года в России был продан 461 автомобиль «Москвич», сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом наибольший объем реализации этой марки пришелся на март – 375 машин.

Напомним, в ноябре прошлого года автомобильный завод «Москвич» начал серийное производство кроссовера «Москвич 3» (локализованная версия JAC JS4), а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e» (Sehol E40X). Между тем, недавно автозавод «Москвич» представил свою вторую модель – лифтбек С-класса «Москвич 6» (Sehol Yao), производство и продажи которого планируется начать во второй половине 2023 года.

Что касается объемов производства, планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

