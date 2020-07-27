Дилер Haval рассказал о продажах в кредит и в трейд-ин

По данным ГК «Аларм-Моторс», которая год назад открыла в Санкт-Петербурге автосалон Haval, 70% продаж китайской марки в салоне дилера приходится на сделки трейд-ин, в зачет покупки Haval сдают самые разные автомобили – от LADA до BMW. Кроме того, в 80% случаев автомобили Haval продаются в кредит, сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс». В целом по итогам первой половины 2020 года холдингу удалось занять 3% от общего объема продаж бренда в России и войти в ТОП-3 ведущих дилеров Haval в стране.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам шести 2020 года на российском рынке было продано 6663 кроссоверов и внедорожников Haval (+91%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval в нашей стране является кроссовер Haval F7, чья реализация составила 2698 машин.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».