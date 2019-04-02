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Назначен новый вице-президент подразделения Nissan Россия

Назначен новый вице-президент подразделения Nissan Россия

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы

21.03.19

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Вице-президентом подразделения Nissan Россия с 1 апреля 2019 года назначен Фрэнк Торрес. На этом посту он сменит Джима Райта, который после 25 лет работы в компании уходит на заслуженный отдых.

Как сообщает пресс-служба Nissan, Фрэнк Торрес будет отвечать за основные бизнес-результаты компании в России и странах СНГ, где представлен Nissan. Его офис будет находиться в Москве, а его непосредственным начальником остается Джанлука де Фиччи, глава Nissan в Европе. Фрэнк Торрес также продолжит свое членство в европейском комитете Executive Committee of Nissan.

До того, как прийти в Nissan, Фрэнк Торрес 12 лет проработал в компании, являющейся поставщиком автомобильной и аэрокосмической отраслей. До ухода из нее он занимал должность операционного директора. В компанию Nissan Фрэнк Торрес пришел в 2007 году на позицию аналитика по инжинирингу производства. После этого занимал несколько руководящих должностей, в основном на Иберийском полуострове. В 2008 году Фрэнк Торрес стал директором по инжинирингу производства, а спустя год был назначен операционным директором, отвечавшим, в том числе, за управление поставщиков. С 2011 по 2016 годы работал управляющим директором Nissan Motor Iberica SA. В эти годы его офис находился в Барселоне.

До своего нынешнего назначения Фрэнк Торрес занимал должность вице-президента по корпоративной стратегии и директора программного отдела Nissan Europe, базировавшегося в Париже.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения nissan

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