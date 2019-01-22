Hyundai сменила руководителя региональной штаб-квартиры в России и СНГ

Новым президентом региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS, отвечающей за Россию и ряд стран СНГ, а также генеральным директором завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге с января 2019 года назначен г-н Сон Кёнгсу. Напомним, в декабре прошлого года главой региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS стал Ли Ёнтэк, также занимающий позицию генерального директора «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». О причинах смены руководителя Hyundai Motor Russia & CIS не сообщается.

Г-н Сон Кёнгсу (1960 года рождения) закончил Университет Пусана в Республике Корея по специальности инженера-механика, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Работу в Hyundai Motor он начал в 1985 году. Более 30 лет работал в различных подразделениях компании и на зарубежных заводах Hyundai Motor. С 1998 – 2001 год Сон Кёнгсу работал на автомобильном заводе в Турции, с 2001 – 2003 год занимал руководящую должность на заводе в Индии, а с 2011 – 2015 год отвечал за вопросы качества на заводе, расположенном в США.

Напомним, в конце 2018 года в рамках глобальной реорганизации Hyundai Motor в России открылась региональная штаб-квартира, которая отвечает за планирование и операционное управление производством в России и странах СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Армения, Туркменистан). Подразделение призвано обеспечить более высокую степень интеграции в рынки региона, чтобы компания могла активно реагировать на быстрые изменения и развитие рыночных трендов и потребностей клиентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года компания «Хендэ Мотор СНГ» реализовала в России 178269 автомобилей, что на 13% выше показателя годичной давности. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 9,9%, согласно данным АЕБ. Петербургский завод Hyundai в прошлом году выпустил 246,5 тыс. автомобилей, продемонстрировав абсолютный рекорд производительности за всю историю предприятия. По сравнению с предыдущим годом объем производства увеличился на 5,6% в связи со стабильно высоким спросом на выпускаемые модели.