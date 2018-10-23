Шеф-дизайнером Chery стал выходец из Mazda и BMW

Новым шеф-дизайнером концерна Chery назначен всемирно известный автомобильный дизайнер Кевин Райс. Таким образом Chery продолжает следовать ранее намеченной стратегии интернационализации. В настоящее время компания находится на этапе интеграции, открыв в Северной Америке и Европе R&D-центры, сообщает пресс-служба китайкой марки.

Кевин Райс получил образование в Великобритании, окончив в 1986 году университет Ковентри по специальности «Инженер промышленного дизайна и транспорта», также проходил обучение в Королевском колледже искусств в Лондоне. Карьеру он начал в компании Opel, после чего непродолжительное время работал в таких компаниях, как I.de.A, Italdesign и General Motors, в частности c марками Opel и Saab.

В 1995 Кевин Райс присоединился к команде дизайнеров Mazda в качестве креативного директора. На протяжении пяти лет он работал над автомобилями, которые мир увидел с 1999 по 2005 год, а именно RX-8 и футуристического концепта Neospace, который был презентован на Международном автомобильном салоне во Франкфурте.

После Райс ушел в компанию BMW, в которой проработал 13 лет. Он отвечал за внешний дизайн BMW 1 серии, BMW 3 серии (2011), BMW 4 серии (2013), 3GT (2013) и других популярных автомобилей.

В 2013 году он вернулся в Mazda, чтобы возглавить европейскую студию и подарить поклонникам марки – MX5, CX3, Koeru, RX Vision и MX5-RF.

Как заявил Кевин Райс, он планирует воплотить свои инновационные идеи в новых автомобилях Chery.