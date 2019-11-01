На «КАМАЗе» назначен новый главный конструктор

С 1 ноября главным конструктором ПАО «КАМАЗ» и директором научно-технического центра предприятия назначен Евгений Макаров, ранее занимавший должность заместителя главного конструктора по новым разработкам автомобильных агрегатов и спецтехники этого подразделения. Бывший главный конструктор Данис Валеев, занимавший должность с 1995 года, стал советником гендиректора ПАО «КАМАЗ».

О новом главном конструкторе автопредприятия известно, что он родился в Казани в 1974 году. Евгений Геннадьевич имеет два высших образования: в 1996 году он окончил Камский политехнический институт по специальности «Автомобилестроение», в 2000-м - заочно окончил Казанский государственный технологический университет. На «КАМАЗе» он начал работать в 1996 году в должности инженера-конструктора в бюро ведущих мостов КО трансмиссий. Через 3 года уволился и до декабря 2005 года работал на других предприятиях города.

Как сообщает пресс-служба завода, в конце 2005 года Евгений Макаров вернулся на «КАМАЗ», устроившись в департамент проектирования автомобильной техники НТЦ заместителем главного конструктора по новым разработкам автомобильных агрегатов и спецтехники. С этого времени руководит главными проектами НТЦ, включая «Перспективные автомобили КАМАЗ» и «Реинжиниринг автопроизводства». Макаров имеет звание «Почетный машиностроитель Минпромторга РФ», в 2015 году по итогам республиканского конкурса признан «Руководителем года». Он кандидат технических наук, автор ряда патентов на промышленные образцы.

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