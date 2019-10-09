В «Авилоне» сменился руководитель люксового направления

Старший директор направления люкс компании «Авилон» Олег Шамба возглавит управление брендами: Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maserati, Jeep, Chrysler. В этой должности он сменил Вагифа Бикулова, который занимался развитием люксового подразделения компании с октября 2018 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Авилона».

Олег Шамба работает в компании «Авилон» более 4 лет. Ранее он занимал должность директора филиала «Авилон. Мерседес-Бенц» на Волгоградском проспекте, затем филиала «Авилон. Мерседес-Бенц» на Воздвиженке. На новой позиции Олег Шамба продолжит реализацию стратегии «Авилон-2025».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в люксовом сегменте марка Rolls-Royce продолжает показывать стабильно высокие результаты продаж. В прошлом году «Авилоном» было реализовано 77 автомобилей, что 4% выше показателя годичной давности. Самую большую долю рынка в люкс-сегменте на сегодняшний день занимает марка Bentley. «Авилон» реализовал 111 автомобилей этой марки, что 37% больше по сравнению с 2017 годом. Стабильно положительную динамику демонстрируют бренды Ferrari и Aston Martin. Эксклюзивный дилер «Авилон. Aston Martin» реализовал 13 новых автомобилей.

Кроме того, Автомобильная группа «Авилон» стала партнером Aurus – первого российского бренда автомобилей класса люкс. Подписание соглашения о намерениях состоялось в августе 2018 года.

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