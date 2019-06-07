В российском офисе Volvo Car назначен новый руководитель

Президентом и генеральным директором Volvo Car Russia с 1 июля 2019 года назначен Мартин Перссон, который в настоящее время занимает пост вице-президента по глобальному обслуживанию клиентов Volvo Car Group. В новой должности сменит Майкла Мальмстена, который руководил компанией с марта 2015 года и покинет Россию по истечении контракта, сообщает пресс-служба шведской марки.

Мартин Перссон родился в Швеции. В 1997 году он окончил Линчёпингский университет (Швеция) по направлению «Индустриальная инженерия и менеджмент». Он также провел год обучения в университете Мэйдзи в Токио (Япония) в рамках программы обмена.

В Volvo Cars Мартин Перссон работает более 20 лет. С 1999 по 2008 год он работал на разных должностях в Японии, где его последним назначением стала позиция директора по маркетингу. С 2008 по 2013 год г-н Перссон работал в штаб-квартире Volvo Cars в Гётеборге, в том числе в качестве главы отдела обслуживания клиентов в регионе, отвечающем за такие рынки, как Япония, Австралия, Африка, страны Балтии, Турция, Ближний Восток и Южная Америка. С 2013 по 2015 год Мартин Перссон занимал должность вице-президента по послепродажному обслуживанию Volvo Car Russia, а также в течение нескольких месяцев временно исполнял обязанности президента и генерального директора компании. После России г-н Перссон отправился в Китай, где возглавил департамент по обслуживанию клиентов. В конце 2016 года г-н Перссон вернулся в Швецию в связи с назначением на свою текущую должность вице-президента по глобальному обслуживанию клиентов Volvo Car Group.

На текущий момент дилерская сеть Volvo Cars в России состоит из 39 дилерских центров в 20 городах – 38 полноразмерных и 1 сервисного. Напомним, по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 2920 автомобилей – на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Volvo начали прием заказов на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре. Кроме того, летом 2019 года на российском рынке появятся новый вседорожник V60 Cross Country и обновленный внедорожник ХС90.

Актуальный список российских автодилеров приводится на сайте «Цена Авто».