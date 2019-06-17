На АВТОВАЗе избран новый состав Совет директоров

На прошедшем 14 июня Годовом общем собрании акционеров АВТОВАЗа был утвержден новый состав совета директоров предприятия.

Как сообщает пресс-служба авопроизводителя, председателем совета директоров АВТОВАЗа избран старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор. Заместителем председателя совета директоров АВТОВАЗа избран исполнительный председатель «РТ-Инвест» Сергей Скворцов.

Из управляющего органа вышли Тьерри Боллоре, Жером Олив, Дмитрий Курдюков. Вместо них в совет директоров АВТОВАЗа впервые были избраны исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар, первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай Цехомский.

Таким образом, в новый состав совета директоров АВТОВАЗа вошли: старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор, заместитель председателя совета директоров, исполнительный председатель «РТ-Инвест» Сергей Скворцов, независимый директор, бывший исполнительный вице-президент Groupe Renault Брюно Анселен, заместитель председателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян, президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, заместитель исполнительного вице-президента по инжинирингу Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, член исполнительного комитета Groupe Renault Гаспар Гаскон Абеллан, директор по партнерствам и управлению, регион Евразия, Renault s.a.s. Жеоль Филипп, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар, старший вице-президент по эффективности и контролю Groupe Renault Пьетон Тьерри, первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай Цехомский, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Эдуард Вайно, заместитель генерального директора по финансовым вопросам госкорпорации «Ростех» Игорь Завьялов, председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.