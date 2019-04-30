Hyundai назначила нового исполнительного директора

Компания Hyundai Motor назначила Хосе Муньоса глобальным исполнительным директором. В этой роли г-н Муньос будет курировать глобальную операционную стратегию и ее реализацию. Его главной задачей станет обеспечение прибыльного роста и повышение общей эффективности операций Hyundai Motor, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Г-н Муньос будет подчиняться топ-менеджменту Hyundai Motor Company в Сеуле. Он приступает к работе 1 мая в Фаунтин-Вэлли (Калифорния).

Г-н Муньос также был назначен президентом и генеральным директором Hyundai Motor North America и Hyundai Motor America. Он будет отвечать за весь американский рынок, включая деятельность подразделений Hyundai Motor North, Hyundai Motor Central и Hyundai Motor South America в качестве главы Hyundai Motor по региону Америка. Г-н Муньос сыграет важную роль в дальнейшей реорганизации зарубежного бизнеса Hyundai, о которой было объявлено в прошлом году вместе с созданием подразделения Hyundai Motor North America.

До этого назначения г-н Муньос занимал пост директора по производительности в Nissan Motor Corporation и председателя совета директоров Nissan China. Он пришел в Nissan в 2004 году и за 15 лет работы обеспечил существенный рост и рекордные продажи компании в регионах, которые курировал.

Г-н Муньосу 53 года. Он родился в Испании, получил степень Ph.D. по ядерной энергетике в Политехническом университете Мадрида и степень MBA в Бизнес-школе Мадрида. Он также прошел курсы для руководителей в Крэнфилдской школе управления (Великобритания) и Бизнес-школе INSEAD во Франции.

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