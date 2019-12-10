В российском офисе Subaru сменился генеральный директор

ООО «Субару Мотор» сообщает об изменениях в руководстве. Так, новым генеральным директором компании стал Такахаши Татцу, отмечается в официальном пресс-релизе японского автопроизводителя.

Такахаши Татцу работает в автомобильном бизнесе уже более 30 лет. После окончания факультета науки и технологий университета Кэйо, он начал работу в автомобильном подразделении компании Sojitz Corporation. Впоследствии он занимал ведущие посты в бюро по связям с общественностью в Тегеране (Иран) и Джакарте (Индонезия), а также был ответственным за бизнес SBR в головном офисе в Токио. До своего назначения в ООО «Субару Мотор» Такахаши Татцу работал в Пуэрто-Рико, где в течение последнего времени занимался развитием автомобильного бизнеса.

В своем обращении новый генеральный директор российского офиса Subaru поблагодарил предшественника – Кишимото Есики – за проделанную работу по развитию бренда и эффективному ребрендингу.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2019 года российские дилеры Subaru реализовали 6749 автомобилей, что на 4% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года.

Полный список дилеров Subaru (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

