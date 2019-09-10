Главой Audi станет топ-менеджер BMW

Новым руководителем компании Audi станет нынешний член правления BMW Маркус Дуйсманн. Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, он приступит к работе в «четырех кольцах» 1 апреля 2020 года – после обязательного полугодового отпуска по окончании трудового договора с баварским производителем.

Как пишет портал Motor.ru, Маркусу Дуйсманну 50 лет, он родом из города Мюнстерланд на северо-западе Германии. По образованию Дуйсманн инженер-механик, первым работодателем специалиста стал концерн Daimler. В баварской компании Дуйсманн работает с 2007 года, а с октября 2016-го по июль 2018 года немец входил в правление BMW. Сейчас Маркус ответственен за закупки и работу с поставщиками.

Назначение Дуйсманна наверняка приведет к расширению активности гоночного подразделения Audi Sport – Маркус известен как поклонник «Королевы автоспорта» и имеет трехлетний опыт работы в «формульной» команде BMW Sauber F1.

У руля Audi Дуйсманн заменит Абрахама Схота, временно исполняющего обязанности генерального директора с июня 2018 года. Голландец возглавил марку вынужденно после громкого увольнения Руперта Штадлера из-за дизельгейта. Инсайдеры утверждают, что 57-летний Схот получит в апреле более спокойную должность в одном из подразделений концерна Volkswagen.

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