Итоги авторынка в сентябре: кто пришел и кто ушел?

Сентябрь - время оживления на автомобильном рынке, ведь именно осенью многие автопроизводители обновляют свой модельный ряд. Нынешний сентябрь не стал исключением. В этом месяце 2 модели покинули российский рынок, сразу 6 - получили обновления и уже поступили в продажу, еще 8 - обзавелись новыми опциями, а на 10 новинок начался прием заказов. Кроме того, на российский рынок вернулась одна марка сразу с тремя моделями. Разберемся с этим «осенним изобилием» подробнее.

Спортивный седан Lexus IS снова покинул российский рынок из-за слабого спроса на модель. Напомним, он уже уходил из России в 2016-м, когда от IS отказались из-за вялых продаж. За весь 2015 год в России было продано всего 117 экземпляров. В прошлом году IS вернулся в Россию, уже в обновленном виде. Но теперь история повторяется: модель исчезла с российского сайта Lexus, а дилеры избавляются от остатков.

Кроссовер Hyundai Grand Santa Fe, который выпускался на калининградском заводе «Автотор», покинул российский рынок: дилеры полностью распродали остатки автомобилей. Вместо него будет продаваться совершенно новый трехрядный кроссовер Hyundai Palisade. Правда, новинку придется немного подождать - автомобиль появится у российских дилеров только в 2020 году.

В начале месяца российские дилеры BMW начали продажи новых «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M. Они предлагаются в России в версии Competition в практически максимальной комплектации, а также в лимитированном исполнении Special Edition, обладающим расширенным уровнем стандартного оборудования. Цены на кроссоверы начинаются от 6 млн 690 тыс. рублей для BMW X3 M Competition, и от 6 млн 820 тыс. рублей за BMW X4 M Competition.

Семейство пикапов на российском рынке пополнилось еще одним, на этот раз китайского происхождения. 1 сентября бренд JAC начал продажи нового среднеразмерного пикапа JAC T6. Новинка представлена в двух комплектациях по цене от 1 млн 299 тыс. рублей до 1 млн 499 тыс. рублей.

Компактные кроссоверы Eclipse Cross 2020 модельного года появились в дилерских центрах Mitsubishi. Автомобиль получил новый яркий цвет - насыщенный голубой с эффектом металлик, который доступен в России только для модели Eclipse Cross. Цены на автомобили 2020 года остались прежними - от 1 млн 910 тыс. рублей до 2 млн 256 тыс. рублей

Российские дилеры Porsche начали продажи нового купе-кроссовера Cayenne Coupe, премьера которого состоялась в марте этого года. Цены на новинку начинаются от 5 млн 877 тыс. рублей за Cayenne Coupe и от 12 млн 683 тыс. рублей за Cayenne Turbo S E-Hybrid.

В сентябре в Россию вернулся бренд Ravon, чьи модели перестали продаваться на рынке весной 2018 года. Теперь, спустя почти 1,5 года, марка Ravon вернулась с тремя моделями - R2, Nexia R3 и R4. Стоимость компактного хэтчбека Ravon R2 составляет от 646 до 697 тыс. рублей, седан Nexia R3 предлагается по цене от 670 до 748 тыс. рублей, еще один седан, Ravon R4, получил более высокий ценовой диапазон - от 678 до 756 тыс. рублей.

Российские клиенты Volvo начали получать первые автомобили Volvo S60, заказы на которые они оставляли с конца мая. Стоимость нового Volvo S60 варьируется от 2 млн 350 тыс. рублей до 3 млн 170 тыс. рублей.

Кроссовер Chery Tiggo 4, продажи которого стартовали в августе 2019 года, получил новую комплектацию. В дополнение к комплектациям Start, Comfort, Techno китайский бренд предложил российским потребителям еще одна модификацию - Cosmo. Ее стоимость составляет 1 млн 189 тыс. 900 рублей.

GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva в новой бюджетной комплектации SL (Суперлайт). Стоимость автомобиля в этой версии начинается от 523 тыс. 800 рублей.

Российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года. Стоимость Hyundai Creta в лимитированной серии Rock Edition начинается от 1 млн 405 тыс. рублей. Тираж - три тысячи автомобилей, продажи продлятся до февраля 2020 года. Цены на Hyundai Creta 2020 модельного года стартуют с 957 тыс. рублей.

Свою лимитированную серию выпустил другой корейский автопроизводитель - KIA. Его серия Edition Plus создана на базе популярных моделей разных сегментов: российского бестселлера Rio и кросс-хэтчбека Rio X-Line, седана бизнес-класса Optima, кроссовера Sportage и флагманского кроссовера Sorento Prime.

Корме того, KIA начала продажи спортивного фастбека Stinger в новой комплектации Style. Стоимость новинки составляет 2 млн 639 тыс. 900 рублей. Новая комплектация стала развитием версии Prestige и сочетает в себе сбалансированные динамические характеристики и эффектный внешний вид, ранее доступный только в более дорогой версии GT Line.

Отечественный АВТОВАЗ отправил в дилерскую сеть первую партию товарных автомобилей LADA Granta Drive Active, созданных для поклонников энергичного стиля вождения. Стоимость модели с механической коробкой передач начинается от 629 тыс. 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией - от 654 тыс. 900 рублей.

Также АВТОВАЗ представил новую лимитированную серию LADA #CLUB. Новая концепция #CLUB предлагается для трех семейств автомобилей LADA: Granta, XRAY и Largus. Все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort и включают в себя элементы топ-версий Luxe по специальной цене.

Бренд из сегмента Luxury, британский Rolls-Royce, представил лимитированные модификации купе Wraith в особом исполнении для российских клиентов. В ограниченную российскую коллекцию под названием Black and Bright вошли три автомобиля Wraith Black Badge в новых оттенках. Один автомобиль получил зеленый цвет Brennen Green, второй окрасили в оранжевый Orange Metallic и третья машина стала пурпурной с оттенком Twight Purple в сочетании с черным Diamond Black. Стоимость каждой из трех машин составляет 35 млн рублей.

Начался прием заказов:

Российские дилеры Audi начали прием заказов на компактный кроссовер Audi Q3 нового поколения. Новинка предлагается в четырех линиях оснащения - стандартная, Advance, Design и Sport - по цене от 2 млн 253 тыс. рублей. Первые автомобили специальной ограниченной серии «Start Edition» появятся в шоу-румах дилерских центров Audi в октябре 2019 года.

Компания Bentley представила в Москве роскошный спортивный седан Flying Spur нового поколения, который уже доступен для заказа у российских дилеров. Стоимость автомобиля составляет 15 млн 190 тыс. рублей, а первые клиенты получат свои автомобили не раньше весны 2020 года.

Новый компактный кроссовер Geely GS, построенный на платформе серии Emgrand, получил официальные ценники. На начальном этапе автомобиль будет доступен в России в двух комплектациях, Comfort и Luxury, по цене от 1 млн 299 тыс. 990 рублей.

Дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который предлагается к продаже в четырех версиях - RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD - и девяти комплектациях по цене от 3 млн 389 тыс. рублей до 5 млн 574 тыс. рублей. Семиместная модель RX 350L предлагается в двух комплектациях по цене от 4 млн 313 тыс. рублей до 5 млн 094 тыс. рублей.

Кроме того, в дилерских центрах Lexus начали принимать заказы и на другой внедорожник - Lexus GX 460, для которого предусмотрены четыре комплектации - Executive 5 (4 млн 565 тыс. руб.), Executive Sport 5 (4 млн 672 тыс. руб.), Premium (4 млн 969 тыс. руб.) и Premium Sport (5 млн 061 тыс. руб.).

Еще один премиальный бренд, Porsche, в начале сентября представил свой первый полностью электрический спорткар Taycan. Первыми моделями нового ряда стали Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo, которые уже доступны для заказа в России по цене 12 млн 943 тыс. рублей и 10 млн 643 тыс. рублей соответственно.

Российские дилеры Subaru в сентябре начали прием заказов на новую версию кроссовера Subaru Outback, которая получила название Black Line. Продажи этой версии стартуют в России 15 октября, а стоимость начинается от 3 млн 159 тыс. 900 рублей.

Обновленная версия внедорожника Toyota Land Cruiser 200 стала доступна для заказа у российских дилеров. Автомобиль получил изменения в экстерьере и усовершенствованный комплекс противоугонных систем, при этом его стоимость осталась прежней и начинается от 4 млн 875 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 октября петербургский завод Toyota завершил производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения. На конвейере предприятия его сменил абсолютно новый Toyota RAV4, построенный на платформе инновационной архитектуры TNGA. О ценах и комплектациях новинки будет объявлено позже.

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в новом исполнении Winter Edition, которая предлагает широкий набор зимних опций. Цены на специальную версию начинаются от 1 млн 559 тыс. рублей. Благодаря версии Winter Edition Tiguan с автоматической коробкой передач и полным приводом кроссовер становится доступнее и предлагается по цене от 1 млн 729 тыс. рублей.