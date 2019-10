Итоги авторынка в сентябре: кто пришел и кто ушел?

Спортивный седан Lexus IS снова покинул российский рынок из-за слабого спроса на модель. Напомним, он уже уходил из России в 2016-м, когда от IS отказались из-за вялых продаж. За весь 2015 год в России было продано всего 117 экземпляров. В прошлом году IS вернулся в Россию, уже в обновленном виде. Но теперь история повторяется: модель исчезла с российского сайта Lexus, а дилеры избавляются от остатков.