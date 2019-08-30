Porsche объявил российские цены на новый электрический спорткар Taycan

Компания Porsche сегодня представила свой первый полностью электрический спорткар Taycan. Первыми моделями нового ряда стали Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo, которые уже доступны для заказа в России по цене 12 млн 943 тыс. рублей и 10 млн 643 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба штутгартской марки. Менее мощные модификации данной полноприводной модели появятся позже в этом году. Первым новым модельным вариантом Taycan в конце следующего года станет Taycan Cross Turismo. К 2022 году Porsche инвестирует в электромобильность более 6 млрд евро.

Флагманская версия Taycan Turbo S при активации Launch Control обладает мощностью в режиме Overboost до 761 л.с., а мощность Taycan Turbo составляет 680 л.с. С места до 100 км/ч Taycan Turbo S разгоняется за 2,8 секунды, а Taycan Turbo – за 3,2 секунды. Запас хода модели Turbo S составляет до 412 км, модели Turbo – до 450 км (согласно WLTP в обоих случаях). Максимальная скорость двух полноприводных моделей составляет 260 км/ч.

Porsche Taycan является первым серийным автомобилем с напряжением системы 800 вольт – вместо обычных для электромобиля 400 вольт. Это решение обеспечивает водителю Taycan значительные преимущества в пути: всего за пять минут зарядка постоянным током на специальной станции позволит накопить достаточно энергии, чтобы проехать до 100 км (согласно циклу WLTP). Время зарядки с 5 до 80% составляет 22,5 минуты, максимальная зарядная мощность (пиковая) – 270 кВт. Общая емкость высокоэффективной батареи Plus составляет 93,4 кВтч. Водители Taycan могут заряжать свой автомобиль в домашних условиях с зарядной мощностью до 11 кВт от источника переменного тока.

Taycan Turbo S и Taycan Turbo оснащаются двумя особо мощными электродвигателями на передней и на задней осях – то есть имеют полный привод. Porsche использует для ходовой части Taycan централизованную сетевую систему управления. Интегрированная система управления Porsche 4D-Chassis Control анализирует и синхронизирует все отдельные системы ходовой части в режиме реального времени. Также в числе инновационных систем ходовой части – адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией, включая электронную систему регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM) и электромеханическая система подавления кренов кузова Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), включая систему распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Характер различных режимов движения следует тому же принципу, что и в других модельных рядах Porsche. Дополнительно к этому существуют также специальные настройки, позволяющие оптимально использовать возможности электрического привода. Предлагаются четыре режима движения: Range, Normal, Sport и Sport Plus. Кроме того, в режиме Individual можно индивидуально настроить отдельные системы.