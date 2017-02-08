Chevrolet Niva получила новую бюджетную комплектацию

GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva в новой бюджетной комплектации SL (Суперлайт). Стоимость автомобиля в этой версии составляет от 523 тыс. 800 рублей, сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ.

Комплектация SL доступна в единственном цвете «Айсберг» (белый неметаллик) с неокрашенными передними бамперами и штампованными колесами черного цвета. Автомобили Chevrolet Niva SL в ближайшее время появится в салонах официальных дилеров. Напомним, до появления новой комплектации SL стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляла от 680 тысяч до 810 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 13770 автомобилей (-25%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».